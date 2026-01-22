Jutta Leerdam reisde op zéér luxe wijze van Nederland naar Duitsland voor de laatste World Cup van het seizoen. De topschaatsster deelde daar enthousiast beelden van op Instagram, maar dat kwam haar op de nodige kritiek te staan.

Volgers stoorden zich aan twee dingen. De eerste is het gebruiken van een privévliegtuig voor een relatief korte rit van Nederland naar Duitsland, waar in Inzell de laatste World Cup wordt verreden. Iemand schrijft in de comments: 'Mag wat kosten, reist iedere sporter zo?' Een ander verbaast zich over de vorm van duurzaamheid. Onder andere vader Ruud en coach Kosta Poltavets reisden mee.

Leerdam voelt zich zelfs genoodzaakt om te reageren, maar wel op een andere klacht. Ze draagt namelijk een wat opvallende jas, die gemaakt lijkt van dieren. De topschaatsster maakt in de reacties aan alle geruchten een einde: 'Voor de mensen die het vragen: het is nepbont.'

Voorbereiding op de Olympische Spelen

Een heel groot deel van de reacties is wél positief. Leerdam krijgt succeswensen voor de laatste World Cup, waar zij meedoet aan de 500 en 1000 meter. Leerdam kan in theorie nog eerste eindigen in het klassement van de kilometer, maar plek twee of drie lijkt realistischer. Zij staat momenteel op de vierde plek, vlak achter Marrit Fledderus en Brittany Bowe. Nummer één Femke Kok hoeft bijna alleen maar te finishen om haar eerste plek te behouden.

Het is voor Leerdam en de andere Nederlandse schaatsers de laatste test voor de Olympische Spelen, die in februari op het programma staan in Milaan. Ook daar doet de 27-jarige uit het Westland mee aan de 500 en 1000 meter. Leerdam kwam tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) nog ten val op de 1000 meter, maar kreeg een aanwijsplek dankzij haar goede resultaat op de 500.