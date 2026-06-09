President Donald Trump staat er niet goed op in de Verenigde Staten. De 79-jarige Republikein bezocht afgelopen nacht de derde wedstrijd in de finale van de NBA tussen New York Knicks en San Antonio Spurs (111-115). Daar werd hij niet alleen uitgejouwd en uitgefloten, maar viel hij ook nog eens in slaap.

Toen het volkslied The Star-Sprangled Banner klonk, salueerde Trump in de zwaar beveiligde box waarin hij verbleef. Fans zorgden voor een massaal fluitconcert toen dat op de grote schermen werd getoond. Vanwege de aanwezigheid van de president werd de beveiliging maximaal opgeschroefd. Het zorgde ervoor dat enkele zogeheten watchparty's nabij Madison Square Garden niet door konden gaan.

Fans buiten het stadion waren niet blij met de komst van Trump. "Ik zou willen dat hij hier niet was. Hij is geen echte fan. We hebben hier ons hele leven op gewacht en hij laat alles weer om hem draaien, zoals altijd", sprak iemand tegenover Reuters.

Donald Trump valt in slaap bij grote sportwedstrijd

Terwijl de wedstrijd in volle gang was, had Trump zichtbaar moeite om zijn ogen open te houden. Dat terwijl er in de NBA Finals toch het nodige op het spel staat. De beelden van een dommelende president gingen rond op sociale media. Trump werd bijgestaan door zijn kleindochter Kai, die net als hem een enorme liefde voor golf heeft.

DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Finale weer spannend

Ze waren getuige van een overwinning van San Antonio Spurs op vijandige bodem. Sterspeler Victor Wembanyama was topscorer voor dat team met 32 punten. Hij was goed voor acht rebounds, zes assists, drie blocks en twee steals. "We hebben gedaan waar we voor kwamen, maar we zijn nog lang niet klaar. We zijn nog niet eens halverwege, het moeilijkste moet nog komen", zei de 2,24 meter lange Fransman.

Na drie van de maximaal zeven wedstrijden staat het 2-1 voor de New York Knicks. De vierde wedstrijd vindt woensdag plaats in New York. New York Knicks werd voor het laatst kampioen in 1973. Ze stonden in 1999 voor het laatst in de finale, toen ook tegen de San Antonio Spurs.

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