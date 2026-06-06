Het Nederlands elftal verblijft enkele dagen in New York om er te acclimatiseren voorafgaand aan het WK. Die stad staat op zijn kop door prestaties van een andere sportploeg. Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) gingen tienduizenden mensen de straat op.

Oranje vloog donderdag naar de Verenigde Staten, dat samen met Mexico en Canada het WK organiseert. Het basiskamp van Nederland is in Kansas City, maar de manschappen van bondscoach Ronald Koeman zullen de eerste dagen doorbrengen in New York. Dat trainingskamp wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.

Chaos in straten van New York

De spelers van Oranje zullen weinig meekrijgen van wat zich afspeelt in een ander gedeelte van New York. Vrijdagavond (plaatselijke tijd) vond de tweede wedstrijd van de NBA Finals tussen New York Knicks en San Antonio Spurs plaats. Dat duel werd gespeeld op vijandelijke bodem, dus verzamelden tienduizenden supporters van de Knicks zich in en om Madison Square Garden om gezamenlijk te kijken.

New York Knicks won de eerste wedstrijd al en dat gebeurde ook vrijdag. Het team van coach Mike Brown was met 105-104 te sterk voor de Spurs. Sterspeler Victor Wembanyama van San Antonio kon in de slotseconde de wedstrijd nog winnen voor zijn ploeg, maar miste. Dus was de euforie groot in de straten van New York, waar fans zelfs in lantaarnpalen klommen.

Niet gek, aangezien de ploeg al sinds 1973 wacht op een NBA-titel. Fans van de Knicks reageren vaak extreem - soms zelfs hysterisch - op winst of verlies. Een mooie cocktail van gigantische clubliefde en decennialang sportieve ellende zijn daar de oorzaak van. Dat de Knicks met 2-0 voor kwamen in de best-of-seven-serie zorgde dan ook voor een orkaan aan vreugde:

The New York Knicks are flying home with a 2-0 lead.



7th Avenue might not stop celebrating before they land. 🔥🎉 pic.twitter.com/C7pbyOdqar — ESPN New York (@ESPNNewYork) June 6, 2026

NBA Finals

Want, welk team als eerste vier ontmoetingen wint, mag zich de nieuwe kampioen van de NBA kronen. De Knicks staat voor het eerst in de Finals sinds 1999, toen nota bene van San Antonio Spurs werd verloren. Ze wachten dus niet alleen al lang op de titel, er kan ook revanche worden genomen. Inmiddels zijn ze dus hard op weg. De volgende twee wedstrijden zijn in de Madison Square Garden in New York.

Aanstaande maandag, 8 juni, op de dag dat Oranje oefent tegen Oezbekistan volgt het derde duel van de series. Het is misschien maar goed dat Nederland een dag later naar Kansas City afreist, want de stad wordt pas echt afgebroken als New York Knicks daadwerkelijk kampioen is.

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