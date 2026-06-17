Het is niet voor niks dat Memphis Depay niet met zijn achternaam, maar met zijn voornaam op zijn shirt speelt. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal verbrak al vroeg alle banden met zijn vader Dennis, die het gezin op een gegeven moment verliet. Het contact is de laatste jaren weer wat hersteld en nu weet vader Dennis in ieder geval wat te vertellen over hardnekkige en verdrietige geruchten rondom zijn zoon.

Dennis Depay is weer on speaking terms met de aanvaller van Corinthians. Sinds zijn vertrek naar Brazilië valt Memphis vooral buiten het veld op. Blessures spelen hem parten, maar toch is hij er ook op het WK voetbal bij namens Oranje. Zijn goede band met bondscoach Ronald Koeman is dusdanig goed dat hij - mits fit - zeker is van een plekje in de selectie. In Brazilië lag hij vorig jaar een tijdlang onder vuur vanwege geruchten dat hij een influencer had bezwangerd. Daar weet zijn vader meer van.

Zwangere influencer

Memphis zelf reageerde nooit op de aantijgingen dat hij Larry Simoes zwanger zou hebben gemaakt. Zij claimde dat de baby in haar buik van de Nederlandse topvoetballer was en dat hij vanaf het moment dat hij dat wist, al het contact met haar vermeed. Het dochtertje van Simeos kwam nooit ter wereld en overleed al tijdens de zwangerschap.

"Ik heb Memphis destijds meteen gevraagd of hij vader werd", vertelt Memphis z'n vader Dennis aan Story. "Maar hij liet mij weten: 'Dat is niet waar, ze is niet zwanger van mij'. Deze vrouw was alleen uit op het geld van Memphis", weet hij zeker. Ook over het liefdesleven van zijn zoon doet Dennis uitspraken. Memphis zelf is daarin altijd erg privé, en dus komt er zelden nieuws naar buiten over een geliefde, date of vriendin.

Vriendin Memphis Depay

"Of Memphis op dit moment een vriendin heeft? Niet echt. Hij is druk bezig met zijn voetbalcarrière. Ik heb hem wel gevraagd wanneer hij eens gaat trouwen. Hij liet weten: 'Als ik een goede vrouw tegenkom, dan ga ik trouwen'. Dat zou leuk zijn."

Memphis is momenteel met Oranje actief op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij viel in tijdens de groepswedstrijd tegen Japan (2-2) en maakte nog weinig indruk. Hij meldde zich net op tijd fit bij het Nederlands elftal, want hij was wekenlang geblesseerd in Brazilië. In de groepsfase speelt Oranje nog tegen Zweden en Tunesië.

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