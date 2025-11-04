Memphis Depay is onderwerp van gesprek in Brazilië. Dat komt niet door die ene assist en penalty die hij gaf in de laatste vijf duels bij Corinthians. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is onderwerp van een pikante rel. Inmiddels heeft de vrouw die claimt zwanger van hem te zijn gesproken.

Het gaat om influencer en lifestylejournalist Lary Simões, die vorige maand ontdekte zwanger te zijn. Toen zij Memphis confronteerde met het nieuws, zou hij slecht hebben gereageerd en afstand hebben genomen. Om haar woorden kracht bij te zetten plaatste ze foto's op Instagram van haarzelf en Memphis samen in een woning, van een positieve zwangerschapstest en een gesigneerd Corinthians-shirt voor haar neefje.

Zwangere vrouw reageert op situatie

Na alle hectiek nam Simões via Instagram de tijd om de situatie verder te duiden. Ze verduidelijkte dat dit de enige manier is waarop ze reageert op het nieuws. De influencer meldde dat de Nederlandse voetballer inmiddels contact heeft opgenomen. 'We gaan proberen dit op de beste manier op te lossen', schreef ze.

Daarna werd het betoog een stuk emotioneler. 'Er zijn situaties en wonden die moeilijker te helen zijn', aldus Simões. 'Ieder mens heeft zijn eigen manier om te reageren en ermee om te gaan. Het is een lang proces en soms helaas onbereikbaar', aldus de Braziliaanse, die verder mensen bedankte voor de positieve energie en steun die ze kreeg.

Depay laat voeten spreken

Depay reageerde nog niet op de situatie. De Oranje-international liet alleen zijn voeten spreken. Depay benutte in de 2-0 overwinning op Grêmio een penalty. Het was de derde wedstrijd op rij dat de Nederlandse spits vanaf het eerste fluitsignaal begon. Corinthians is bezig aan een goede reeks en heeft drie wedstrijden op rij gewonnen. De ploeg is daardoor inmiddels opgeklommen naar de tiende plek in de Braziliaanse Série A.

Als alles goed verloopt dan meldt Depay zich halverwege november weer bij het Nederlands elftal. Oranje speelt tegen Polen (14 november) en Litouwen (17 november). Een overwinning tegen de Polen is genoeg voor Nederland om zich te plaatsen voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Depay is met 54 interlandgoals de topscorer aller tijden van Oranje. Ook heeft hij de meeste assists (36) achter zijn naam.