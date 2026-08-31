Max Verstappen kende geen goede hervatting van het Formule 1-seizoen na de zomerstop. Zijn laatste thuisrace in Zandvoort liep uit op een waar fiasco. Daarom besloot Verstappen afgelopen weekend even te gaan voor wat quality time met zijn gezin.

Verstappen zal reikhalzend uit hebben gekeken naar de Dutch Grand Prix van zondag 23 augustus. Helemaal omdat het de laatste keer was dat hij een thuisrace zou rijden op het circuit in Zandvoort. Verstappen wilde dan ook koste wat kost een goede race rijden, maar dat liep volledig mis. Voor de Nederlander ging het al vroeg in de wedstrijd fout.

De viervoudig wereldkampioen kende nog een goede start, maar al in de openingsronde crashte hij zijn auto. Verstappen had in de laatste bocht van de ronde geen goede grip door het natte asfalt en schoot van de baan af om vervolgens in de omheining tot stilstand te komen. "Het was nog nat in die bocht, maar toen ik een droge lijn zag ontstaan, dacht ik dat ik eerder op het gas kon. Maar dat pakte dus niet goed uit", gaf een eerlijke Verstappen als uitleg na de race.

Moment om op te laden

Richting de volgende race in het Italiaanse Monza was het voor Verstappen tijd voor ontspanning. En dat doet de coureur het liefst met zijn gezin. Daarom pakten hij, zijn vriendin Kelly Piquet en dochter Lily de boot om de zonsondergang tegemoet te varen. Voor Verstappen een heel fijn moment. Op de story's van Piquet is te zien dat hij zijn dochtertje Lily vasthoudt en met haar naar de zonsondergang kijkt. Een moment om op te laden voordat het Formule 1-circus in alle hevigheid losbarst.

Op 6 september gaat de Formule 1 weer verder met de Italiaanse Grand Prix op het iconische circuit van Monza. Verstappen zal daar op zijn best moeten zijn, want hij staat inmiddels al 130 punten achter op de nummer één in de WK-stand. Dat is op dit moment Kimi Antonelli namens Mercedes.