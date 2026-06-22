Afgelopen zaterdag was het Vaderdag. Voor veel mensen is dat een dag om het vaderschap te vieren, maar voor anderen kan zo’n dag ook een moeilijke lading hebben. Dat geldt deels ook voor Henk ten Cate.

De ouders van Ten Cate scheidden toen hij nog erg jong was, waarna hij min of meer uit zijn leven is verdwenen waardoor hij ook nooit echt contact met hem heeft gehad. Hij heeft dan ook weinig levensadviezen van hem kunnen krijgen. Gelukkig was er wel iemand anders die er voor hem stond toen het nodig was. "Ik heb een hele geweldige moeder, en die heb ik nog steeds. Zij heeft een dubbelrol vervuld. Daar ben ik ontzettend trots op", zo vertelde Ten Cate in De Oranjezomer.

In zijn uppie

Het voetbalicoon denkt dat hij wel een vaderfiguur heeft gemist in zijn leven. "Want toen ik als jonge jongen voetbalde, ging ik in mijn uppie naar het voetballen. Andere jongens namen hun vader mee. Dat had ik niet", legde Ten Cate uit. Toch heeft dat wel iets positiefs met zich meegebracht. "Misschien is dat wel een drijfveer geweest om beter te worden dan de rest."

Drie dochters

De inmiddels 71-jarige Ten Cate heeft zelf drie dochters. Hoe hij vaderdag met hen viert? "Ik heb niet een cadeautje ofzo gehad, maar die bellen mij iedere week wel een paar keer. En ik denk dat dat het grootste cadeau als vader is, dat ondanks dat mijn dochters volwassen zijn en hun eigen leven hebben, mij nog regelmatig bellen. Dat doet mij goed."

Presentatrice Hélène Hendriks vroeg tot slot wat het beste advies is was hij zijn dochters heeft meegegeven. "Ik moet zeggen dat ze de meeste adviezen van mijn vrouw hebben gekregen", grapte hij. Toch gaf hij ze wel één belangrijk advies mee. "Probeer altijd oprecht te zijn.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover