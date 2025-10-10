Henk ten Cate is een grote naam in het Nederlandse voetbal. Voornamelijk als trainer kende hij grote successen. De geboren Amsterdammer kende echter een bijzondere weg naar het profvoetbal, met een zeer trieste bijsmaak.

De oud-trainer van onder meer Ajax vertelde op vrijdagavond in het programma De Geknipte Gast van Özcan Akyol over het begin van zijn voetbalcarrière. "Dit is eigenlijk een triest verhaal", zo begon hij.

De moeder van Ten Cate zag dat haar zoon een aardig potje kon voetballen. Dat vertelde ze dan ook aan een leverancier op haar werk. De zoon van die leverancier was Teun-Jan Jongens, een groot talent dat in Jong Oranje speelde en op weg was naar Go Ahead Eagles.

Indruk

Die leverancier had de nodige connecties, en kwam daarom maar bij een wedstrijd van de toen 14-jarige Ten Cate kijken, zonder dat hij er iets vanaf wist. De Amsterdammer maakte toen flinke indruk op hem.

"Toen zei die tegen mijn moeder: 'Oh die kan wel voetballen'". Daardoor mocht Ten Cate meer laten zien. "Toen heb ik een testwedstrijd gespeeld en kwam ik in het Nederlands amateurelftal terecht. En daar heb ik nog kwalificatiewedstrijden voor de olympische spelen van Moskou gespeeld."

Verongelukt

En zo belandde hij uiteindelijk in het betaalde voetbal, maar het verhaal heeft een zeer trieste nasmaak. Teun-Jan Jongens, de talentvolle zoon van degene die Ten Cate mede het profvoetbal inhielp, verongelukte op 20-jarige leeftijd.

"Hij zat in de auto met degene die later mijn trainer bij de Volewijckers werd. En ze reden het water in. Hij zat achterin in een tweedeurs auto. Dus die is er nooit meer uitgekomen", vertelt een sip gestemde Ten Cate aan Eus.

Dit overlijden hakte er flink in bij Ten Cate. "Met name omdat hij ervoor gezorgd had dat ik mocht ruiken aan het betaalde voetbal, en dat uiteindelijk geleid heeft tot een carrière voor mij."

Mooie woorden

Een triest einde voor een jongen die aan het begin van een veelbelovende carrière stond. Ten Cate sloot het trieste verhaal dan ook af met mooie woorden voor Jongens. "Ik was niet zo goed als hij. Hij was een groot talent."