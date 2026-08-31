Vliegtuig, vliegveld, hotel, krappe tv-studio, hotel, vliegtuig. Voor voetbalicoon Ruud Gullit (63) was dat niet langer het leven dat hij wilde leiden. De Europees kampioen van 1988 nam daarom deze zomer, rondom het WK voetbal, een ingrijpend besluit.

De voormalig topspits was een van de vaste deskundigen van de zender BeIn Sports. Die zendt uit vanuit Qatar. Tijdens het WK voetbal in Noord-Amerika werd Gullit extra vaak opgeroepen door de zender. In de uitzending van Rondo van deze maandag vertelde Gullit daar meer over. "Ik vond het wel een grote eer om het te doen", aldus Gullit.

Wat hem wel een beetje tegenstond, is dat hij en de andere gasten niet in discussie mochten treden met elkaar. Iedereen kreeg tijdens een bepaald segment als enige het woord en alleen daar mocht je dan over praten. Dat was echter niet de reden om het baantje op te geven. Hij was het reizen naar Qatar beu.

Genoeg

Zijn band met de zender gaat diep. "Ik heb het ook gedaan bij hun allereerste uitzending", herinnert hij zich.

"Het was wel een opgave voor mij. Ik vond het vliegen te lang duren. We hadden een groot publiek. Ongeveer 30 miljoen mensen kijken. In het Midden-Oosten, in Noord-Afrika. Marokkanen hier in Nederland kijken ook naar BeInSports. Ik vond het prettig werken. Maar 6,5 uur elke keer ernaartoe, maandag heen en donderdag terug, en dan hier (bij Rondo, red.) zitten. En dan weer terug. Dat begon me op een gegeven moment op te breken. Ik dacht: nu is het wel genoeg."

Cultuur

Gullit kondigde zijn afscheid overigens aan tijdens een uitzending op de zender. Hij zei: "Ik zal jullie missen, vrienden. Wat ik me het meest zal herinneren van mijn verblijf is de ontdekking van de ware identiteit van de Arabische wereld en van de islam. In Europa schetsen de media vaak een vertekend beeld van deze cultuur. Door hier te komen, heb ik een heel andere realiteit ontdekt."

Dochter

Influencer Joelle Gullit doet voor het eerst mee aan een tv-programma. De dochter van Ruud Gullit en Estelle Cruijff is vanaf zondag te zien als deelnemer in het tweede seizoen van het RTL-programma Bestemming X, waarin ze samen met een groep bekende Nederlanders in een geblindeerde bus door Europa reist.