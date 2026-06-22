Johan Derksen heeft weer toegeslagen. De besnorde ex-profvoetballer kwam in Vandaag Inside op maandagavond met een vunzig verhaal. Het resultaat mocht er zijn: één gast liep gekscherend weg en een andere zou dat schijnbaar liever ook hebben gedaan.

Het gesprek kwam uit op het vermogen van Derksen om vrouwen te plezieren. René van der Gijp zei grappend dat vrouwen vroeger hoog opgaven over De Snor. Zijn bijnaam was Rintintin, of anders Lassie, zo corrigeerde presentator Wilfred Genee hem.

Close-up

Daarop kwam Derksen met een uitweiding over de technieken die hij toepast tijdens zijn bedavonturen. Ondertussen verscheen op het grote scherm in de studio een close-up van de mond van Derksen, met tong naar buiten. Dat leidde tot hilariteit bij het studiopubliek en Derksen zelf.

René van der Gijp stelde voor om van de plakjes kaas op tafel een object in elkaar te vouwen, zodat Derksen daarmee alles glashelder voor zou kunnen doen. Derksen liet zich niet ontsporen: "René, je maakt er een grap van, maar dit is medisch en wetenschappelijk onderbouwd." Iets later laat hij met zijn mond zien welke bewegingen hij precies bedoelde.

Bas Nijhuis

Van der Gijp gierde het uit, waarna Genee aan scheidsrechter Bas Nijhuis vroeg of hij iets toe te voegen had. Terwijl hij weglliep zei de fluiter dat hij naar het toilet moest. Ook Van der Gijp maakte daarna de beweging van Derksen, terwijl ook de voormalig speler van PSV en Oranje de weer teruggekeerde Nijhuis uitdaagde.

Genee wilde vervolgens via een videoverbinding met Noa Vahle over Oranje praten. "Hoe kan ik in godsnaam overschakelen naar Noa?", vroeg hij zich af. Vahle stond in de buitenlucht in Kansas City driftig met haar hand te zwaaien: "Niet doen!" Daarna zei ze: "Ik ga bij RTL vragen of ze nog verslaggevers zoeken." Ze somde vervolgens op wat ze allemaal te horen kreeg in de vorige minuten van de uitzending van de talkshow bij SBS 6. "Maar prima, vertel, wat wil je weten?", zo probeerde Vahle de show weer op het rechte spoor te krijgen.

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