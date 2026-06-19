Rafael van der Vaart moest diep door het stof na een opmerking over Japan bij de NOS WK Avond. De analist zorgde met die opmerking voor een rel in het buitenland en hij moest zijn excuses aanbieden. Johan Derksen en René van der Gijp houden die situatie tegen het licht en kiezen duidelijk kant.

Van der Vaart zat zondag als analist bij de NOS voor de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Daar maakte hij een opmerking dat de spelers van Japan 'op elkaar zouden lijken'. Van der Vaart zei direct daarna dat het om een grapje ging en daarmee was voor de Nederlandse pers de kous af. In het buitenland ging men er minder zachtzinnig mee om. Van der Vaart was wereldnieuws vanwege de volgens velen racistische opmerking.

Vervolgens reageerde het management van Van der Vaart via het Britse medium The Athletic dat het nooit de bedoeling was om iemand te discrimineren. Na dat statement reageerde ook de NOS via hoofdredacteur sport Xander van der Wulp. Hij vond het goed dat Van der Vaart door het stof is gegaan en vergeeft de oud-voetballer dan ook. Aanstaande zaterdag zit hij bij de NOS weer aan tafel voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden.

'Kom op zeg'

Tijdens de laatste uitzending van Vandaag Inside ging het over het voorval rondom Van der Vaart. Wilfred Genee, Van der Gijp en Derksen zijn het in deze kwestie voor de verandering eens met elkaar eens. "Tegenwoordig als je wat zegt op TV, dan wordt het meteen een rel en moet je meteen door het stof. Dat moet je ook zelf weten, of je dat wil", vertelt Derksen. Genee vindt het 'een beetje apart' dat Van der Vaart voor een opmerking als deze door het stof moest.

Ook Van der Gijp vindt het 'overdreven' dat Van der Vaart zich op deze manier moest verdedigen. "Hij zei dat je je bij een corner best kan vergissen. Dat je de verkeerde staat te dekken, omdat ze een beetje op elkaar lijken. Nou ja, kom op zeg", bagatelliseert Van der Gijp het onderwerp ook. De excuses van Van der Vaart werden ook in het buitenland groot uitgemeten, waardoor de kous nu echt af lijkt.

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