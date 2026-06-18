Heel erg droevig nieuws uit de wielerwereld. Het jonge talent Shane O'Brien is omgekomen bij een tragisch ongeluk. De 16-jarige verongelukte tijdens een training.

Het ging dinsdag aan het einde van de ochtend fout in het Ierse plaatsje Lismore. O'Brien was daar aan het trainen, maar tijdens zijn rit kwam hij in botsing met een stilstaande vrwachtwagen. De 16-jarige renner overleefde dat niet.

Bij de Ierse wielerbond was de verslagenheid groot. "Cycling Ireland is geschokt en diep bedroefd door het tragische nieuws van het overlijden van renner Shane O'Brien. Shane was een bekend en geliefd figuur in de wielerwereld", reageerde bond via een statement op Instagram.

De jonge renner maakte onlangs tijdens een koers in Tsjechië nog zijn debuut voor het nationale team en stond te boek als een opkomend talent met veel potentie: "Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn familie, vrienden en teamgenoten in deze moeilijke tijd. Moge hij in vrede rusten."

Oudere broer trekt zich terug uit Giro voor jeugd

Liam O'Brien, de 21-jarige broer van Shane, is ook actief in de wielersport en rijdt sinds 2024 voor de opleidingsploeg van Lidl-Trek. Liam deed op het moment van het ongeluk van zijn jongere broer mee aan de Giro Next Gen, de jeugdversie van de Ronde van Italië. Hij besloot na de dood van Shane om direct huiswaarts te keren en stapte woensdag dus al niet meer op.

Lidl-Trek reageerde in een statement op het droevige nieuws over de broer van hun jeugdrenner: "We zijn diepbedroefd door het tragische overlijden van Shane O’Brien. Iedereen bij Lidl-Trek betuigt zijn oprechte medeleven aan onze Future Racing-renner Liam O’Brien en zijn familie na het tragische verlies van zijn broer Shane. Onze gedachten zijn bij Shane's familie, vrienden, teamgenoten en dierbaren in deze ongelooflijk moeilijke tijd. Moge Shane in vrede rusten.""

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