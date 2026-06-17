Fox Sports is in de Verenigde Staten dé plek om het WK voetbal te volgen. De Amerikaanse sportzender heeft de rechten van alle wedstrijden en strikte tal van topnamen voor de analyses. Zo werken Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry voor de zender tijdens het WK. Presentatrice Rebecca Lowe, die wordt 'gehuurd' van collega-zender NBC, deelde echter ook triest nieuws.

Midden in het WK voetbal is haar 'normale' werkgever NBC opgeschrikt door het overlijden van collega Wendy. Zij was vooral achter de schermen belangrijk voor haar collega's die voor de camera's stonden. Lowe wil dan ook graag stilstaan bij haar overlijden. "De NBC Sports-familie is diep geschokt door haar dood, vandaag rouwen we."

Toegewijd

Haar precieze functie bij de Amerikaanse zender is onduidelijk, maar volgens Lowe maakte Wendy veel indruk op de jonge collega's. "Ze gaf hen een kans en zette de deur open voor ze. Dat zal een van haar vele legacies zijn. Ze zal herinnerd worden door zovelen. Onze liefde en gedachten gaan uit naar haar familie, aan wie ze zo toegewijd was. Het woord toegewijd omschrijft haar perfect."

'Dit is hartverscheurend'

Lowe is geraakt door Wendy en zal haar nooit vergeten. "Ze was er altijd voor haar NBC-familie, voor haar werk en voor anderen. We zullen altijd van haar houden", schrijft de NBC-presentatrice, die voor die zender al sinds 2013 de Engelse Premier League covert in Amerika. Haar co-host daar, Robbie Mustoe, staat ook stil bij het overlijden van Wendy. "Het is heel moeilijk om te zeggen hoe speciaal ze was. Dit is echt hartverscheurend. Ik had haar vaker moeten zeggen hoe erg ik haar waardeerde. Dit is verpletterend."

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