De agenda van Wilfred Genee stroomt over. Hij presenteert niet alleen Vandaag Inside, maar heeft ook nog een eigen radioprogramma. Verder is hij te boeken als artiest. Zelf zette Genee een platform op dat uitgroeide tot een waar fenomeen.

Vijf avonden per week is Genee op de Nederlandse televisie te zien met zijn populaire programma, dat hij samen maakt met Johan Derksen en René van der Gijp. Daarnaast heeft hij zijn eigen show op BNR Nieuwsradio. Ook maakt de duizendpoot een podcast genaamd Zolang het leuk blijft, waarin hij net zo lang met bekende Nederlanders in gesprek gaat totdat ze het mooi geweest vinden.

Door de jaren heen kwamen er voor Genee alleen maar klussen bij. Hij maakte enkele nummers, waaronder Koekoek en Zomaar Een Avond In De Kroeg. De presentator is niet aangesloten bij een boekingskantoor; hij heeft er zelf eentje opgezet. Genee is samen met Hassan Tagi het brein achter ShowBird, een online platform waar artiesten, sprekers en andere acts voor feesten te boeken zijn.

Wilfred Genee kon oren niet geloven

Genee schoof onlangs samen met zijn zakenpartner aan in de podcast De Dutch Dragons. Daarin krijgen ondernemers de kans om over hun ondernemerschap te praten. In de aflevering werd Genee gevraagd naar ShowBird. Dat kwam eigenlijk toevallig op zijn pad. "Hij (zijn zakenpartner Tagi, red.) zei: 'Kom bij mij in ShowBird'", herinnert de presentator zich.

Genee wist in eerste instantie niet wat het was. Na uitleg van Tagi verbaasde hij zich. "Ik zei: 'Maar dat bestaat toch al lang?' Toen gingen we dat uitzoeken. Hij liet me zien: 'Wilfred, dit bestaat nergens ter wereld. Dit is zo direct, zo transparant.' Ik zei: 'Nou, dat kan niet waar zijn'", schetst Genee. Vervolgens legt hij uit hoe het platform in zijn werk gaat. "Als ik nu een sms'je binnenkrijg, staat er: we hebben een boeking voor je."

Vervolgens staat in het bericht omschreven wanneer het is en wat de wensen voor het feest zijn. "Ik zeg meestal dat als ze mij als zanger vragen, ze voor dat geld beter een echte zanger kunnen nemen", vertelt hij. Dat roept vragen op bij de tafelgasten; zij willen weten wat Genee kost. "5000 euro", reageert hij. "Dan begrijp ik wel dat jij het doet", is de algemene conclusie.

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