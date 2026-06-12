De WK-editie van Vandaag Inside is donderdagavond officieel afgetrapt met de eerste uitzending. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp keerden terug na een korte pauze. Maar er is nog meer goed nieuws voor fans van de populaire talkshow. Een geliefde gast maakt later dit jaar eindelijk zijn rentree aan tafel.

Na twee weken op Curaçao mochten de heren van Vandaag Inside kort genieten van welverdiende rust. Vanaf afgelopen donderdag mogen Derksen, Van der Gijp en Genee weer aan de bak, want rond het WK voetbal maken ze extra veel uitzendingen. De eerste dag was gelijk een succes, vooral door de opvallende Derksen die plots wegliep. Ook op vrijdag is er goed nieuws te melden.

Geliefde gast

Eén van de meest geliefde gasten aan de talkshowtafel is Albert Verlinde. Hij koos echter voor een stap naar concurrent RTL Tonight, wat volledig flopte. Derksen grapte nog dat de entertainmentspecialist 'voor het geld had gekozen'. Nu die talkshow zo goed als voorbij is, kan ook Verlinde weer vooruit kijken. En hij heeft goed nieuws.

Aan het eind van de zomer loopt zijn exclusiviteit bij RTL immers af en verlengen zal Verlinde zeker niet doen. Daardoor zal hij vanaf het najaar weer aanschuiven bij Vandaag Inside. Voor Derksen, Genee en veel fans is dat een behoorlijke opluchting. Verlinde paste met zijn soms ietwat platvloerse humor perfect in het programma. Hij nam elke woensdag de plaats in van Van der Gijp aan tafel.

Rentree aan tafel

Verlinde is in elk geval zelf behoorlijk in zijn nopjes met het nieuws. "Leuk hè? Deze zag volgens mij niemand aankomen", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij is dus vooral blij dat hij niet uitsluitend bij RTL hoeft te zitten. "Daar had ik vooral zelf behoefte aan, omdat het soms wat benauwd aanvoelde. RTL snapt dat gelukkig ook. Zij vinden het niet heel sympathiek dat ik alleen daar mag zitten."

"Ik doe de hele zomer nog niets, maar dit najaar zal ik dus op beide zenders te zien zijn", vervolgt Verlinde, die dus ook nog wel af en toe bij RTL verschijnt. "Bij Vandaag Inside praat je over van alles mee en dat zal ik ook heus bij Renze doen." Zijn rentree zal ongetwijfeld besproken worden aan tafel bij VI. Donderdag liet Derksen nog weten dat hij verwacht dat Verlinde 'op zijn knieën zal terugkeren'.

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