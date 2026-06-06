In Vandaag Inside en de voorgangers van de talkshow wordt alles en iedereen bespot. Presentator Wilfred Genee plus oud-voetballers Renè van der Gijp en Johan Derksen hebben een paar favoriete mikpunten. Een van hen is zaakwaarnemer Rob Jansen.

Jansen is een van de invloedrijkste spelersmakelaars binnen het voetbal. Inmiddels is de in Den Haag geboren Jansen 70 jaar en hoeft hij niet zoveel meer te bewijzen. Maar, zo erkent de ondernemer, zijn jongere zelf was snel gepikeerd en liet zich weleens leiden door frustraties.

Genee en Jansen zaten tegen over elkaar in de podcast Zolang het leuk is, die Genee maakt voor BNR Radio. De presentator had opgevangen dat Jansen een tijd geleden met het plan liep om de mannen van Vandaag Inside de mond te snoeren. Bijvoorbeeld omdat ze in de show iets onaardigs hadden gezegd over Jansen of een van de spelers die hij vertegenwoordigt.

Bloedhekel

Genee vraagt het Jansen op de man af: "Nu we elkaar toch weer spreken: wat is er waar van het verhaal dat jij zo'n bloedhekel aan ons programma had, dat je hebt gezegd: Weet je wat? Als het aan mij ligt kan ik die jongens gewoon van de buis afhalen, dan koop ik ze gewoon af. Dat schijn jij gezegd te hebben."

Jansen kan niet bevestigen dat hij zoiets heeft gezegd of dat hij daadwerkelijk dat idee had. Maar hij ontkent het ook niet. "Heb ik dat gezegd?", antwoordt Jansen. "Dat had ik moeten doen. Dat had ik zeker moeten doen. Dan had ik jullie in dienst moeten nemen en jullie elk programma moeten laten beginnen met: We zijn zo blij dat Rob hier is. Ik hoor het me wel zeggen,"

Renè van der Gijp

Genee weet er ook niet meer het fijne van, maar hij denkt dat hij hoorde over de vermeende plannen van Jansen via Renè van der Gijp. Die is bevriend met Jansen en maakt ook samen met hem, schrijver Michel van Egmond en ex-topvoetballer Wim Kieft een podcast. Genee zegt: "Ik denk dat René zei dat jij had geroepen: Ik ben nu zo klaar met het programma. Als het zo doorgaat, koop ik het programma gewoon op en geef ik ze een salaris zodat ze voor altijd hun bek moeten houden."

Daarop zegt Jansen: "Ik kan het me niet herinneren, maar ik durf niet te ontkennen dat ik dat gezegd heb. Het zou nog steeds kunnen, hè?"

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