Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal niet onopgemerkt voorbij gaan. SBS 6 zal naast Vandaag Inside ook een ander programma uitzenden waarin het toernooi wordt belicht: Het Oranje Café. Vrijdag maakte de zender bekend welke analisten aanschuiven bij presentator Sam van Royen.

SBS6 brengt deze zomer de samenvattingen van alle 104 wedstrijden van het WK voetbal 2026 onder in het nieuwe programma Het Oranje Café. Het programma is vanaf 11 juni te zien en wordt gepresenteerd door Sam van Royen, die daarmee zijn presentatiedebuut maakt op SBS6.

In Het Oranje Café worden de hoogtepunten van de gespeelde wedstrijden besproken en wordt vooruitgekeken naar de duels die later op de dag op het programma staan. Vanuit de Verenigde Staten doet Noa Vahle verslag van het WK en volgt zij onder meer het Nederlands elftal.

Van der Gijp en Koeman

Enkele van de analisten die meewerken aan het programma zijn Nicky van der Gijp en Ronald Koeman jr, keeper bij Telstar. Hun vaders zullen nog vaker op televisie verschijnen dan zij deze zomer, want Renè van der Gijp is vaste prik bij Vandaag Inside en Ronald Koeman (senior) is de bondscoach van Oranje. Laatstgenoemden speelden vroeger samen bij PSV en ook in het Nederlands elftal.

Andere analisten zijn Johnny de Mol, Sinan Can, Khalid Boulahrouz, Tim Krul, Henk ten Cate en Bart Vriends. Talpa Network heeft de rechten verworven om samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden uit te zenden. Het Oranje Café is dagelijks vanaf 17.00 uur te zien.

Van Royen

Voor Van Royen is het verkrijgen van zijn eigen show een beloning voor de stappen die hij de afgelopen jaren heeft gezet.

Van Royen is overigens bij veel mensen vooral bekend als de ex-vriend van topschaatsster Suzanne Schulting. Vanaf 2022 hadden zij een relatie van tweeëneenhalf jaar, toen ze besloten als goede vrienden uit elkaar te gaan. Schulting is inmiddels al weer langere tijd gelukkig met haar schaatscollega Joep Wennemars.

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