Een mooi moment voor Yolanthe Cabau. De in de Verenigde Staten woonachtige Nederlandse plaatste woensdagochtend een bijzondere mijlpaal. Ze staat op de cover van een bekend tijdschrift. Daar is ze natuurlijk enorm trots op.

Op Instagram deelt ze het heuglijke nieuws. Cabau (41) staat namelijk prominent op de cover van JFK, een tijdschrift gericht op mannen. De ex-partner van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder stond wel vaker op de cover van een tijdschrift en kan dit magazine dus ook aan haar lijstje toevoegen. "Bedankt voor de cover en het prachtige gesprek", schrijft ze op sociale media. Naast de voorpagina laat ze ook wat andere foto's zien. Eén in een rode outfit, één in een witte.

Rommelig, spannend en magisch

Duidelijk is dat het tijdschrift ook een groot interview met Cabau bevat. Wat daar precies in staat, houdt ze grotendeels geheim. Al reflecteert ze in het bijschrift op Instagram wel op haar leven. "Mijn leven is een mix van school runs, scripts, ontmoetingen, vechten voor kleine mensen, shoots, grote dromen en een beetje chaos. En proberen niet te vergeten waar ik mijn telefoon heb gelaten", schrijft ze met een knipoog. "Het leven kan mooi, rommelig, spannend, overweldigend en magisch tegelijk zijn."

Daar draagt een mooie shoot bij JFK volgens Cabau zeker aan bij. "Dankbaar voor alles. Nog steeds aan het leren, nog steeds aan het groeien, nog steeds aan het dromen, proberen te genieten van de rit en mezelf onderweg zeker niet te serieus nemen", zo omschrijft ze haar levensmotto.

Drukke tijden voor Yolanthe Cabau

Cabau verhuisde enkele jaren geleden met zoon Xess Xava naar Los Angeles. Dat deed ze vlak na haar breuk met Wesley Sneijder. In het dagelijks leven runt ze onder meer een stichting tegen kindermisbruik, is ze actrice en heeft ze een internationaal lifestylemerk. Het tijdschrift JFK belooft dan ook een interview waarin Cabau vertelt 'hoe ze dat allemaal combineert'. Ook komt haar leven met Xess Xava (10) aan bod, die dus in Amerika opgroeit. "Ik voelde dat ik hem een brede wereld wilde laten zien. Een omgeving waarin dromen groot mogen zijn", zo citeert JFK de veelzijdige Cabau.

Cabau en Sneijder kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in Italië. In 2015 werd Xess Xava geboren, maar uiteindelijk liep de relatie op de klippen. In 2019 ging het stel uit elkaar. Wel gaven de twee al meermaals aan dat de band onderling goed is. Voor zover bekend heeft Cabau geen relatie, terwijl Sneijder momenteel samen is met Romy Lukassen.