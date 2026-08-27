De situatie van Julian Alvarez bij Atletico Madrid is uitzichtloos. De Argentijnse topspits wordt door de eigen fans helemaal uitgekotst omdat hij weg wil bij de club, maar ondertussen laat Atletico hem niet gaan. FC Barcelona doet z'n best hem los te weken, maar krijgt keer op keer harde woorden van de concurrent over zich heen. Nu weer.

“Sommigen kunnen veel mensen lang voor de gek houden, maar het is onmogelijk om iedereen altijd voor de gek te houden.” Met deze woorden vat de directie van Atlético Madrid de bizarre situatie rond Julian Alvarez samen, die voor de tweede dag op rij niet op de training verscheen. De werkweigering leidt er vooralsnog alleen maar toe dat Atleti nogmaals fel van zich afbijt in de richting van Barça.

Het besluit heeft de unanieme steun van de Raad van Bestuur, die volledig achter de strategie van de club staat. De leden van het bestuursorgaan van Atlético Madrid spraken hun volledige steun uit voor het weigeren van onderhandelingen met de Catalaanse grootmacht over de transfer van de Argentijnse aanvaller.

The members of Atlético de Madrid's Board of Directors have unanimously expressed their absolute support for the club's decision to not negotiate the transfer of Julián Alvarez to FC Barcelona.



The members of the Board of Directors acknowledge that "Atlético de Madrid is open… pic.twitter.com/WoghDx0YBJ — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 27, 2026

In een officiële verklaring laten de leden van de Raad van Bestuur weten: “Atlético Madrid staat open voor onderhandelingen die deel uitmaken van de transfermarkt, maar altijd op een ethische en professionele manier en met respect tussen clubs. We steunen volledig het eerder gecommuniceerde standpunt van de club dat FC Barcelona zich niet aan deze eisen heeft gehouden en daarom zijn er geen en zullen er geen onderhandelingen met hen plaatsvinden over de transfer van Julian Alvarez.”

Keihard uitgefloten

Atlético Madrid is ervan overtuigd dat de speler het besluit zal begrijpen en zich zal richten op zijn werk om de club te helpen haar doelen te bereiken, zoals hij dat in zijn twee voorgaande seizoenen bij het team heeft gedaan. Echter zat hij afgelopen duels op de bank en bij zijn invalbeurt in eigen huis werd hij keihard uitgefloten. Daarnaast straalt hij een hoop ongeluk uit op de bank en weigert hij dus te trainen.