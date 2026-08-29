Danny Makkelie heeft nog meer woede op zijn hals gehaald nadat hij donderdag het duel tussen Viktoria Plzen en Rode Ster Belgrado floot. Eerst besloot de Servische club al een officiële klacht in te dienen en nu heeft ook de trainer Makkelie een trap na gegeven.

Bij Rode Ster Belgrado dacht niemand aan een stunt van Plzen nadat de Serven de heenwedstrijd in de kwalificatie van de Europa League met 3-0 wonnen. Toch ging het in Tsjechië helemaal fout. Bij een 1-1 stand trok Makkelie rood voor een speler van Rode Ster en vervolgens kreeg de Servische ploeg nog drie goals om de oren. In totaal gaf Makkelie drie strafschoppen in de reguliere speeltijd, waarvan Viktoria er twee maakte. Uiteindelijk maakten de Tsjechen ook nog eens 5-1 in de verlenging, waardoor Rode Ster niet naar de Europa League, maar naar de Conference League gaat.

Bij Rode Ster is men woedend op Makkelie. De Nederlander gaf drie penalty's aan Viktoria Plzen en deelde zeven gele en een rode kaart uit aan Rode Ster. Viktoria Plzen kreeg slechts één gele prent. Volgens Rode Ster was het optreden van Makkelie 'extreem bevooroordeeld'. De Serven hebben dan ook besloten om een officiële klacht bij de UEFA in te dienen tegen de Nederlandse scheidsrechter. Het is niet bekend of dit ook daadwerkelijk al is gedaan.

Albert Riera

Ook Albert Riera was niet blij met de beslissingen van Makkelie. De oud-voetballer van onder andere Liverpool, Espanyol, Manchester City en Galatasaray is tegenwoordig trainer van Rode Ster en zag zijn ploeg een 3-0 voorsprong verprutsen. Daarom besloot Riera via Instagram zijn excuses aan te bieden aan de fans en andere belanghebbenden bij Rode Ster. Toch kon hij het in dat statement niet laten om zich uit te spreken over de arbitrage onder leiding van Makkelie.

"Wat ik hier gezien heb in deze wedstrijd.. Drie penalty's tegen, waarvan er één echt komisch was, en drie rode kaart. Alle beslissingen waren tegen ons. Het voelde als een horror film. Als je deze wedstrijd nog 100 keer speelt, dan komt zoiets als dit nooit meer voor", is Riera duidelijk over de arbitrage onder leiding van Makkelie.