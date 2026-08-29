In Servië is men woedend op de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. De landskampioen van het Balkanland gaat een klacht indienen voor de manier waarop de arbiter floot in de cruciale Europa League-play-off.

Het gaat hier om de wedstrijd tussen Rode Ster Belgrado en Viktoria Plzen in de laatste kwalificatieronde voor de Europa League. Voor de Serven leek er geen vuiltje aan de lucht. In Belgrado werd Viktoria Plzen met 3-0 verslagen, waardoor de return in Tsjechië een formaliteit leek. Dat leek zo, want de wedstrijd in Plzen liep heel anders. En daar had scheidsrechter Makkelie absoluut een hoofdrol in.

Bij een 1-1 stand trok Makkelie in de 53e minuut een rode kaart voor Rode Ster-speler Osman Bukari. Bij de Serven was iedereen woest, want niemand vond de rode prent terecht. Helemaal door wat er daarna gebeurde. Rode Ster raakte het compleet kwijt en kreeg de ene na de andere goal tegen. Uiteindelijk werd het 4-1 na reguliere speeltijd en in de verlenging won Viktoria Plzen zelfs met 5-1. Daardoor is Rode Ster Belgrado gedoemd tot de Conference League.

'Extreem bevooroordeeld'

In Servië is men woedend, niet alleen door de rode kaart die Makkelie gaf, maar ook door het grote aantal gele kaarten. Nadat de Nederlander Bukari van het veld stuurde deelde hij nog zes kaarten uit aan spelers van Rode Ster en slechts één aan iemand van Viktoria Plzen. De Servische club heeft in een statement dan ook uitgehaald naar Makkelie. De Europa Cup I-winnaars van 1991 noemen het fluiten van de Nederlandse arbiter 'extreem bevooroordeeld en vooringenomen'.

Rode Ster Belgrado meldt ook dat de club een officiële klacht bij de UEFA in zal stellen. De reden hierachter is volgens de Serven dat Makkelie 'niet voor beide teams op het veld dezelfde regels heeft gehanteerd'. Via fanaccounts van de club worden ook alle beelden van de fouten van Makkelie gedeeld. De fans van de Conference League-ploeg noemt het optreden een 'massamoord onder leiding van een Nederlandse scheidsrechter'.