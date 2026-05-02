Een slapende reus, dat is de Duitse club Schalke 04. Maar de winnaar van de UEFA Cup in 1997 heeft zaterdag een grote stap gezet in het proces van ontwaken: Schalke is gepromoveerd naar de Bundesliga. Bij die prestatie speelt de Nederlander Youri Mulder een grote rol.

Die Königsblauen stelden in een kolkende Veltins-Arena promotie veilig door Fortuna Düsseldorf (vooraf nummer 15 in de 2. Bundesliga) te verslaan met 1-0. Kenan Karaman tekende na een kwartiertje spelen voor de enige treffer van de avond.

Het heeft drie seizoenen geduurd om terug te keren naar het hoogste Duitse niveau.

Youri Mulder

Youri Mulder is technisch directeur bij de Duitse club. De 57-jarige zoon van oud-profvoetballer Jan Mulder speelde zelf van 1993 tot medio 2002 voor de club uit Gelsenkirchen. Dat is een hele lange poos en dat verraadt dat de club in het hart van Mulder zit. Toen hij de kans kreeg om aan te treden als Direktor Profifußball hoefde hij dan ook niet lang na te denken.

WIR SIND ZURÜCK IN DER BUNDESLIGAAAAAAA!!!!! JAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! #S04 pic.twitter.com/BmIeYmRPVK — FC Schalke 04 (@s04) May 2, 2026

In gesprek met deze site schetste Mulder de aanpak aan van Schalke: "Wij hebben duidelijkheid geschept over wat spelers nodig hebben om in de Veltins-Arena te spelen én hebben een speelwijze ontwikkeld die past bij Schalke en het publiek. Wij hoeven geen eeuwig balbezit. Wij willen spelers die met agressie en intensiteit spelen."

'Beste fans ter wereld'

De club uit het Ruhrgebied toonde op zijn socials hoe belangrijk deze dag is voor de fans. Ruim voor aftrap kleurden de straten blauw. Talloze fans maakten een imposante optocht richting het stadion. "De beste fans ter wereld", schreef Schalke op X.