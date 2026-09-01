Borussia Dortmund is goed begonnen in de DFB-Pokal. Ook Joey Veerman speelde daarbij een rol. De ex-PSV'er gaf een assist op zijn oud-teamgenoot.

Borussia Dortmund speelde in de eerste ronde van de beker tegen Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club. De Bundesliga-club had geen enkele moeite met die tegenstander. Het werd 5-0.

De openingsgoal was een eigen doelpunt via Janek Wrede. Daniel Svensson was verantwoordelijk voor de 2-0 en Samuele Inacio maakte er met twee goals 4-0 van. Vervolgens waren het de twee oud-PSV'ers die uitblonken.

Veerman gaf zijn eerste assist voor Dortmund op Fabio Silva, die in 2023 verhuurd werd aan PSV door Wolverhampton Wanderers. De Volendammer speelde van 2022 tot en met afgelopen seizoen bij de Eindhovenaren. Deze zomer maakte hij voor 22 miljoen euro een transfer naar Dortmund.

Debuut Joey Veerman

De 27-jarige Veerman maakte zijn debuut voor Dortmund in de Supercup-finale met Bayern München. Dortmund verloor de finale uiteindelijk met 1-2 van de Duitse landskampioen.

Bij het eerste competitieduel met HSV (2-0 winst) kreeg de Nederlander bezoek van een goede vriend: FC Volendam-spits Henk Veerman. "Ik spreek hem natuurlijk geregeld. Via FaceTime, maar we gaan ook vaak bij elkaar op de koffie", zei hij tegen Sportnieuws.nl. Op de vraag of een eerste afspraakje voor een wedstrijd van Dortmund al gepland stond, antwoordde hij: "Zeker, we gaan naar de thuiswedstrijd tegen HSV." Uitgerekend de rivaal van Henk's oude club, FC St. Pauli. "Maar wij gaan voor Joey, hoor!"