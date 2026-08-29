Joey Veerman heeft zijn felbegeerde toptransfer te pakken en maakte onlangs de overstap van PSV naar Borussia Dortmund. Volgens goede vriend Henk Veerman is dat precies de stap waar Joey al die tijd op heeft gewacht. De spits van FC Volendam twijfelt er niet aan dat de middenvelder ook in de Bundesliga zijn stempel kan drukken. Dat hoopt hij zaterdagmiddag zelf al te zien. "Als hij daar de steekballen zoals bij PSV geeft…"

Joey Veerman groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grote smaakmakers van de Eredivisie. Toch bleef een transfer naar een Europese topclub lange tijd uit. Inmiddels heeft de voormalig PSV’er zijn eerste weken in Dortmund achter de rug. "Het is een fantastische stap voor Joey", zegt Henk Veerman tegen Sportnieuws.nl. "Hij past zich bij iedere club gemakkelijk aan het niveau van zijn nieuwe club aan. Ik hoop nu ook bij Dortmund."

Kritisch op zijn keuzes

De Oranje-international was zelf nog wel eens kritisch op het uitblijven van interesse, maar daar kan Veerman zich niet in vinden. "Er waren genoeg clubs die hem wél wilden hebben, maar dat wilde Joey zelf niet. Natuurlijk had hij sneller een stap naar een mooie buitenlandse club kunnen maken, maar hij wilde liever wachten op een mooie club. En dat is Dortmund wel", lacht de boomlange spits.

Ander leven in Duitsland

Henk denkt dat het leven in Duitsland zijn vriend alleen maar beter zal maken. "Het leven van een voetballer in het buitenland is wel véél makkelijker. Dan richt je je écht op je voetbalcarrière. In Nederland gebeurt er van alles en krijg je alles mee van alle randzaken. Je vrienden en familie komen ook gewoon op de koffie. In het buitenland ben je alleen maar bezig met je carrière."

De voormalig spits van FC St. Pauli spreekt uit eigen ervaring en merkt dat het dagelijkse leven in Duitsland veel meer in het teken staat van voetbal. "Je bent de hele dag bezig met het herstel voor de volgende dag. Je bent daar natuurlijk ook nog eens alleen, dus dan maakt het ook niet uit of je een zak chips of een yoghurtje eet. Dus dat is gewoon een heel ander leven dan met je vrienden en familie in Nederland."

Eerste bezoek al gepland

Ondanks de verhuizing is het contact tussen de twee Veermannen onveranderd hecht. "Ik spreek hem natuurlijk geregeld. Via FaceTime, maar we gaan ook vaak bij elkaar op de koffie", licht Veerman toe. Op de vraag of een eerste afspraakje voor een wedstrijd van Dortmund al gepland staat, antwoordt hij: "Zeker, zaterdag gaan we naar de thuiswedstrijd tegen HSV." Uitgerekend de rivaal van Henk's oude club, FC St. Pauli. "Maar wij gaan voor Joey, hoor!"

Henk verwacht dat Joey ook bij Borussia Dortmund kan uitgroeien tot de spelmaker die hij bij PSV was. "Ik hoop dat hij net zo'n rol krijgt als bij PSV op het middenveld. Als Joey bij Dortmund als spelverdeler mag spelen kan hij een wedstrijd openbreken met zijn steekballen, daar is hij gewoon enorm goed in. Ik geloof echt wel dat hij daar kan slagen", besluit Veerman vol optimisme.