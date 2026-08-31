Kylian Mbappé en zijn vriendin Ester Expósito werden zondagavond na een diner in Madrid opgewacht door een opdringerige journalist. Die wilde maar één ding weten: is het sterrenkoppel de volgende dat in het huwelijksbootje stapt?

Toen Kylian Mbappé en zijn vriendin zondagavond na een diner uit een restaurant vertrokken, werden ze aangesproken door een opdringerige journalist. Ze wilde weten wat de toekomstplannen van het koppel waren.

'Bent u de volgende?'

Het was een opvallend tafereel in de straten van Madrid. Nadat Real Madrid zondag een klinkende overwinning boekte op Málaga, waarbij Mbappé goed was voor een doelpunt, liep de superster van Real Madrid hand in hand met zijn partner, de Spaanse actrice Ester Expósito. Een journalist spotte het koppel en benaderde hen om enkele vragen te stellen.

Ester Expósito e Kylian Mbappé reapareceram de mãos dadas em um encontro romântico por Madri, deixando para trás a discrição que até agora marcava suas aparições juntos 💕📸 pic.twitter.com/BPHqVCM6Rj — kylian & ester (@kyesterarchive) August 30, 2026

"Cristiano Ronaldo en Georgina zijn getrouwd", begon de journalist. "Ik wens ze het allerbeste", antwoordde de Franse aanvaller kortaf. De journalist vervolgde: "Bent u de volgende?" Mbappé reageerde niet en liep rustig door naar zijn auto. De topscorer aller tijden op het WK voetbal wenste de journalist een goede nacht voordat hij zijn autodeur sloot, terwijl zij maar bleef doorvragen.

Veel ophef

De relatie van Mbappé en Expósito ligt al maanden onder een vergrootglas. Sinds de relatie wereldkundig werd, is die een veelbesproken onderwerp in de Spaanse roddelbladen. Afgelopen mei reisde het stel af naar Sardinië en zelfs dat zorgde voor de nodige ophef rond de club uit de Spaanse hoofdstad.

Mbappé kampte destijds met een blessure aan zijn linkerdij en had van de club toestemming gekregen om te reizen. Hij werd dat weekend gespot in Cagliari, terwijl Real Madrid een competitiewedstrijd speelde. Dat zorgde voor veel ophef in de Spaanse media en onder de fans.

Mbappé eindigde met Frankrijk als teleurstellende vierde op het WK. In de halve finale verloren de Fransen van de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. De 27-jarige aanvoerder van Frankrijk wist vier keer te scoren, waardoor hij in totaal 22 doelpunten maakte op een WK. Daarmee is hij de topscorer aller tijden op het WK voetbal.