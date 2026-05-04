Geeft de Franse superster Kylian Mbappé (27) wel alles wat hij in zich heeft aan Real Madrid? Deze week kwam de topaanvaller tot enkele acties waardoor fans van de Spaanse topclub twijfelen aan zijn liefde voor Real Madrid. En dat met een extra pikante El Clásico tegen FC Barcelona op komst.

De wereldkampioen van 2018 zit momenteel in de lappenmand. Mbappé heeft een spierblessure aan zijn linkerbovenbeen opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Real Betis (1-1). Real meldt niet hoe lang Mbappé uit de roulatie zal zijn met de blessure. Het is onzeker of de Franse spits op tijd hersteld is voor de Clásico van 10 mei in Barcelona, waar de aartsrivaal kampioen wordt als het niet verliest.

Tripjes met vriendin Ester Expósito

Voor de Franse voetballer is de blessure uiteraard vervelend, maar het geeft hem ook wat ruimte in zijn agenda om enkele tripjes te maken. Een weekje geleden ging hij met zijn vriendin Ester Expósito (26) naar Cagliari in Italië en zondag kwamen ze samen aan in Madrid. Die avond speelde De Koninklijke een competitiewedstrijd. Dat was echter niet omcirkeld in hun dagplanning, want ze arriveerden in een privéjet op het moment dat de partij van Real Madrid al was begonnen.

Na de 2-0-zege van de Madrileense giganten op Espanyol werd trainer Alvaro Arbeloa aan de tand gevoeld over de situatie omtrent de Fransman. Hij zei: "De medische staf heeft geoordeeld dat Kylian rust moest nemen. Elke speler doet in zijn vrije tijd wat hij gepast acht. Daar kan ik me niet mee bemoeien. We hebben Real Madrid niet opgebouwd met spelers die in smoking op het veld staan. Wel met jongens die hun shirt vuil willen maken, doorzetten en opofferingen willen doen."

El Clásico

De Spaanse krant AS schreef onlangs dat Real Madrid niet blij is met de tripjes van Mbappé. Ze zien liever dat hij op de club werkt aan zijn herstel. Volgens de krant heeft hij toestemming om weg te blijven van het trainingscomplex, om in eigen omgeving te revalideren, maar het was niet de bedoeling dat hij zichzelf zo in de spotlights zou brengen met zijn reisbewegingen.

Real Madrid heeft met die zege op Espanyol voorkomen dat FC Barcelona een week voor El Clásico al Spaans kampioen is geworden. Real Madrid staat met nog vier wedstrijden te spelen op 77 punten. Dat zijn 11 punten minder dan FC Barcelona, dat zaterdag met 2-1 won bij Osasuna. Houdt Barça Real Madrid komend weekend in eigen huis van een zege, dan wordt de club van Frenkie de Jong tegen de aartsrivaal officieel kampioen van Spanje.