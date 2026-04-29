Atletico Madrid - Arsenal is woensdagavond het nagerecht van PSG - Bayern München in de halve finale van de Champions League. Waar de nadruk in Parijs op de aanval lag, ligt die in Madrid op de verdediging. Beide ploegen parkeren de bus in de openingsfase. Volg het duel hieronder live.

Voor ons Nederlanders is het extra balen dat Arsenal-verdediger Jurriën Timber niet meedoet. De Nederlander is nog niet helemaal hersteld van de enkelblessure die hij eind vorige maand opliep. Toch zit er een Nederlands tintje aan het duel en niet alleen omdat de assistent-trainer van Arsenal Albert Stuivenberg is.

Scheidsrechter Danny Makkelie is namelijk de baas over de 22 spelers. Hij wordt bijgestaan door zijn landgenoten. Serdar Gözübüyük de vierde man is tussen heethoofden Diego Simeone en Mikel Arteta. Dennis Higler is de VAR van dienst, hij krijgt assistentie van Pol van Boekel. Zij zien dat het vooral een verdedigend steekspel is in de eerste twintig minuten, met nauwelijks kansen.

Beide teams staan dit seizoen (en Atletico al veel langer) bekend om hun defensieve kracht. Arsenal incasseerde niet voor niks pas vijf goals in deze hele Champions League-campagne. Dat verdedigen ook in het bloed van de spelers van Simeone zit, zag Arsenal wel bij de grote kans die Martin Odegaard kreeg. Op het moment dat hij in kansrijke positie kon schieten, gooide Cardozo zich met lief en leed voor de bal en blokte hij het schot voortreffelijk.

Atletico heeft nog wat recht te zetten. De twee teams troffen elkaar in de competitiefase in Londen, toen werd het 4-0 voor Arsenal. Maar de matadoren uit Madrid kunnen altijd net wat extra's brengen zodra de finale in zicht komt. In de vorige ronde werd Barcelona over twee wedstrijden met 3-2 uitgeschakeld. Arsenal mist sterspeler Bukayo Saka en Kai Havertz. Saka zit wel op de bank.

Zender Atletico Madrid - Arsenal

De wedstrijd tussen Atletico Madrid en Arsenal in de halve finale van de Champions League is om 21.00 uur begonnen.