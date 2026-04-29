De fans van Atletico Madrid werden door de Nederlandse arbitrage van woede naar euforie geslingerd woensdagavond. Tijdens de halve finale van de Champions League kreeg de Nederlandse arbiter Danny Makkelie eerst alle hoon over zich heen in het Wanda Metropolitano in Madrid, maar vlak na rust werd hij toegejuicht. De eveneens Nederlandse VAR Dennis Higler riep hem twee keer naar het scherm.

Waar de eerste penalty voor Arsenal discutabel was en ervoor zorgde dat het moment breed besproken werd, speelde bij het tweede moment de VAR een hoofdrol. Makkelie zag een handsbal van Ben White over het hoofd. Hij stak al bukkend zijn arm voorbij zijn zij en daar kwam het schot van Atletico-middenvelder Marcos Llorente op. Makkelie wilde er niet in mee, maar werd al snel door Dennis Higler naar het scherm geroepen.

De Nederlandse VAR vond dat zijn landgenoot een dusdanige fout had gemaakt door niks te zien in het incident, dat hij in ieder geval moest komen kijken. Toch was de mening van Makkelie niet 1, 2, 3 aangepast. Na een tijdje kijken besloot hij toch maar mee te gaan in de lezing van zijn collega en naar dezelfde stip te wijzen waar hij in de eerste helft het duel in de halve finale mee openbrak.

Ook na die beslissing ging het Madrileense stadion tekeer, maar dit keer in euforie. Zij vonden het maar wat fijn dat nu de thuisploeg een strafschop kreeg. Trainer Diego Simeone kreeg zo ook zijn gelijk, want de Argentijn stond met veel misbaar aan te geven dat het overduidelijk hands was. Vierde official Serdar Gözübüyuk had er zijn handen vol aan. Ondertussen mocht Julian Alvaraz achter de bal gaan staan en knalde hij de 1-1 keihard binnen.

Tweede keer naar het scherm

In de laatste tien minuten waren de rollen omgedraaid. Dit keer nam Makkelie de beslissing om Arsenal een tweede penalty te geven, na een vermeende overtreding van weer Hancko op invaller Eberechi Eze. Echter riep Higler zijn landgenoot dit keer naar het scherm om zijn beslissing terug te draaien. Na een tijdlang de beelden te hebben gezien, trok hij de penalty toch maar in.

Makkelie naar WK

Makkelie gaat met een heel Nederlands team komende zomer naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar zal hij onder een vergrootglas liggen, zeker na deze beslissingen in de halve finale van de Champions League.