De Champions League is nog drie wedstrijden verwijderd van een nieuwe winnaar. Dinsdagavond is het de beurt aan Arsenal en Atletico Madrid om te bepalen wie de onderlinge halve finale overleeft en zich de eerste finalist mag noemen. Na de stempel van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie vorige week werd het 1-1 in Madrid. Nu is Londen het decor voor de return. Mis niets via het artikel hieronder.

In de heenwedstrijd, die vorige week in 1-1 eindigde, speelde de Nederlandse arbitrage een hoofdrol. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf liefst drie penalty's, waarvan VAR Dennis Higler er eentje voor Arsenal in de slotfase terugdraaide. Er klonk flinke kritiek op de manier van fluiten van de WK-ganger namens Nederland, maar er was ook begrip. Dinsdag is er hele andere arbitrage op de return gezet.

Dit keer is er een volledig Duitse arbitrage aangesteld door de UEFA. Daniel Siebert is de scheids van dienst. Als VAR krijgt hij landgenoot Bastian Dankert.

Ziggo Sport

De uitzendrechten van de Champions League zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport, dus zul je ook daar moeten zijn om de wedstrijd Arsenal - Atletico live te kunnen zien. Er is geen andere manier om (legaal) naar de halve finale te kijken. Ook bijvoorbeeld de Belgische, Engelse of Duitse zenders die meestal gratis in diverse tv-pakketten zitten, zenden Arsenal - Atletico niet live uit.

Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing op Ziggo Sport. Mensen met een abonnement bij de aanbieder hoeven dus niet speciaal Ziggo Sport Extra te hebben. Het gratis kanaal (vaak op 14 op je afstandsbediening) zendt alles rondom de halve finale uit. Om 21.00 uur is de aftrap in het Emirates Stadium in Londen. Let op: je kan de wedstrijd dus alleen afspelen als je abonnee bij Ziggo bent. Hier onder kun je het duel ook live volgen.

Arsenal en Atletico

Arsenal kreeg maandagavond zonder zelf te spelen een morele boost. In de Premier League speelde titelconcurrent Manchester City verrassend met 3-3 gelijk bij Everton, waardoor de ploeg van Mikel Arteta weer wat ademruimte heeft in de nationale competitie en de stress tegen Atletico wellicht wat minder hoog is. De Spaanse topclub van trainer Diego Simeone zet al weken alles op de Champions League, omdat het in La Liga en de Spaanse beker uitgespeeld is.

