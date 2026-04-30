Danny Makkelie eiste een overduidelijke hoofdrol op in de halve finale Champions League tussen Arsenal en Atlético Madrid. Tweemaal kende hij een penalty toe, waarna hij in de slotfase nog een penalty toewees. Maar deze beslissing trok hij toch terug. Dat zorgde voor woede bij de Arsenal-trainer. "We zijn er woest over", fileert Mikel Arteta op de persconferentie.

Danny Makkelie gaf voor rust een penalty aan Arsenal na een fikse overtreding op Victor Gyökeres en even later gaf hij ook een pingel aan Atlético. Dat was wel na ingrijpen van de VAR, want zelf wilde hij eerst niks weten van een strafschop. Na de beelden zag hij toch dat Ben White de bal raakte, waarna Atléti-spits Julian Álvarez het buitenkansje benutte.

Reactie Ronald de Boer

Daar was Ronald de Boer, analist bij Ziggo Sport totaal niet over te spreken. " Ik vind het totaal geen penalty, want de bal komt via zijn been op zijn hand." Maar het bleef niet alleen bij kritiek van de Nederlander. Makkelie werd in heel Europa op de hak genomen.

Arteta zelf was vooral woest om een incident dat in de slotfase plaatsvond. In de tachtigste minuut gaf Makkelie namelijk een penalty aan Arsenal na een overtreding op Eberechi Eze. Nadat de VAR opnieuw op de lijn kwam, draaide hij andermaal zijn beslissing terug. En dat leidde tot woede bij Arteta. "Hoe kan hij dat in godsnaam doen?", roept hij op de persconferentie na afloop.

Ophef

Eze werd aangetikt door David Hancko in het strafschopgebied, maar na de VAR-check bleek het te licht voor een penalty. Daar denkt Arteta natuurlijk andres over. "Het was geen overduidelijke fout van Makkelie. Dit verandert de loop van de wedstrijd volledig. Dit kan écht niet gebeuren op dit niveau. Makkelie heeft er ontelbaar keer naar moeten kijken, het wordt niet duidelijker dan dit. We zijn er woest over", besluit hij.

Hij blijft vol onbegrip over het incident. "We moeten de regels hanteren. De arbitrage doet dat goed bij de handsbal van Ben White, de overtreding van Hancko is ook een overduidelijke penalty", vervolgt hij. "Wanneer je negen maanden zo hard werkt om in deze positie te komen. Als we die penalty scoren, verandert het deze twee wedstrijden totaal. Het kan niet gebeuren, we doen zo ons best", klaagt de Arsenal-trainer.

Er is nog geen man overboord voor Arsenal, dat volgende week het tweeluik in eigen huis afrondt. Met 1-1 gelijkspel starten beide ploegen volgende week dinsdag om 21.00 uur de tweede wedstrijd van het tweeluik in de halve finale Champions League.