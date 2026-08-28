De twee duurste spelers die deze zomer vanuit de Eredivisie naar het buitenland vertrokken, hebben vrijdagavond direct hun waarde laten zien. Mika Godts was belangrijk voor Paris Saint-Germain tijdens een spectaculaire ontsnapping tegen Lille, terwijl voormalig PSV-ster Ismael Saibari bij zijn Bundesliga-debuut voor Bayern München zelfs twee assists afleverde.

Godts maakte deze zomer de overstap van Ajax naar PSG. De Amsterdammers maakten bij de transfer bekend dat de Franse topclub een bedrag betaalt dat door bonussen kan oplopen tot maximaal 55 miljoen euro. Daarmee leverde de 21-jarige Belg Ajax een enorm bedrag op.

Vrijdag liet Godts zien waarom PSG zoveel geld voor hem overhad. De aanvaller begon tegen Lille op de bank en mocht na ruim een uur invallen. Dat gebeurde op een avond waarop de Parijzenaars grote problemen kenden.

Lille stond na negentig minuten namelijk met 2-0 voor dankzij doelpunten van Hakon Arnar Haraldsson en Dilane Bakwa. PSG leek op weg naar een pijnlijke nederlaag, maar sloeg in de blessuretijd alsnog toe. Godts leverde de assist op Vitinha, die voor de 2-1 zorgde. Vervolgens maakte Marquinhos in extremis gelijk: 2-2. Toch heerst er vooral onvrede in Parijs. Vorige week werd namelijk ook al punten verspeeld met een 2-2 gelijkspel.

Ismael Saibari

Ook in Duitsland was een miljoenenaankoop uit de Eredivisie belangrijk. Saibari verruilde PSV deze zomer voor Bayern München. PSV omschreef de deal officieel als een recordtransfer voor de club. Volgens onder meer de NOS betaalde Bayern 55 miljoen euro voor de Marokkaans international. Daarmee ging Saibari voor een hoger bedrag weg dan eerdere PSV-recordverkopen als Hirving Lozano en Cody Gakpo.

Saibari begon vrijdagavond op de bank tijdens de Bundesliga-opener tegen VfB Stuttgart. Na ruim een uur mocht de middenvelder zijn competitiedebuut maken en in de slotfase liet hij meteen zien wat hij Bayern kan brengen.

De voormalig PSV'er bereidde eerst de 4-1 van Aleksandar Pavlovic voor. In de blessuretijd was Saibari opnieuw aangever, ditmaal bij de 5-1 van Luis Diaz. Daardoor sloot hij zijn eerste Bundesliga-wedstrijd af met twee assists. Bayern begon het nieuwe seizoen zo met een overtuigende 5-1 overwinning.