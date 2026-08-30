Liverpool beleeft vooralsnog een teleurstellende start van het nieuwe Premier League-seizoen. Na twee gelijke spelen klinkt de kritiek al aan, want clubicoon Steven Gerrard ziet dat de problemen van vorig seizoen nog altijd niet zijn opgelost. Hij heeft bovendien een duidelijke boodschap voor trainer Andoni Iraola.

Voor het tweede weekend op rij moest Liverpool een achterstand wegwerken om een punt te pakken. Het leek er lang op dat Nottingham Forest op Anfield met de winst aan de haal zou gaan, maar in de 82e minuut kwam Liverpool alsnog langszij. Tegen Newcastle verliep het in de openingswedstrijd niet anders: toen redde een penalty diep in blessuretijd 'The Reds' nog aan een punt.

Liverpool-icoon Steven Gerrard ziet wel wat er mis is bij zijn voormalige club. "Ik vind dat dit Liverpool-team een beetje té aardig is", vertelde hij aan TNT Sports. "Ze missen een echte verdedigende sterkhouder. Ze maken niet veel tackles en winnen niet veel duels. Het is een aardig team."

Gerrard vervolgt: "Dat is echt de volgende stap voor deze manager als hij het team wil veranderen. Ze moeten fysieker en agressiever spelen."

Volgens de Liverpool-icoon miste de ploeg, net als tegen Newcastle, strijdlust. "Als ze meer open hadden gestaan voor de duels, meer gele kaarten hadden willen pakken en gemener en onaardiger waren geweest, hadden ze de wedstrijd gewonnen."

Felheid

Hoewel 'The Reds' het meeste balbezit hadden tegen Nottingham Forrest, wist de ploeg slechts vier schoten op doel te lossen. Volgens de Liverpool-legende heeft dat niets te maken met de kwaliteit van de spelersgroep. "Soms win je een wedstrijd op een andere manier. Er zijn een boel technisch begaafde spelers, een hoop talent, maar ze missen die felheid", aldus Gerrard.

Daarmee lijken de problemen die Liverpool vorig jaar onder Slot had, nog altijd niet verholpen onder zijn opvolger Iraola. Liverpool is volgens Gerrard nog altijd kwetsbaar in de omschakeling en mist de nodige felheid. "Als de manager dat niet in het team krijgt, zullen ze er niet staan als de grote prijzen op het spel staan."