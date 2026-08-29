Het wil tot nog toe nog niet echt vlotten met het Liverpool van de nieuwe trainer Andoni Iraola. Na het gelijkspel in het openingsweekend werd ook de eerste thuiswedstrijd niet gewonnen. Tegen angstgegner Nottingham Forest kwam Liverpool, ondanks een assist van Cody Gakpo, niet verder dan 2-2.

Andoni Iraola werd met veel bombarie aangekondigd als de nieuwe trainer van Liverpool. De Britse grootmacht besloot na een teleurstellend afgelopen seizoen om afscheid te nemen van de Nederlandse trainer Arne Slot. Zijn Spaanse opvolger loopt nu voor het tweede duel op rij puntenverlies op en wacht dus nog altijd op zijn eerste officiële overwinning.

Basisdebutant redt punt

In de openingsfase had Liverpool continu de bal, maar echt grote kansen bleven uit. Die kregen de bezoekers wel. Dat leidde dan ook tot een vroege voorsprong van Forest. Dan Ndoye schoot Nottingham Forest in de 24e minuut op voorsprong. Vlak voor rust had het zelfs nog verder kunnen uitlopen. Doelman Alisson Becker voorkwam echter met een fantastische redding dat Igor Jesus scoorde.

Pas na een uur spelen bracht Alexander Isak Liverpool op gelijke hoogte, na een afgemeten voorzet van Cody Gakpo. De Oranje-international leek op de nominatie te staan om te vertrekken, naar Tottenham Hotspur, maar speelt voorlopig gewoon nog bij Liverpool. Doelman Alisson veroorzaakte tien minuten later met een overtreding op Neco Williams een strafschop. Morgan Gibbs-White maakte geen fout vanaf elf meter en schoot Forest weer op voorsprong.

Angstgegner

Víctor Muñoz, die zijn basisdebuut maakte, redde in de 82e minuut nog een punt voor The Reds met de late gelijkmaker. Daarmee eindigde het duel in 2-2. Zo weet Forest voor het derde jaar op rij om Liverpool op Anfield van de overwinning te houden. Virgil van Dijk speelde het hele duel, terwijl Ryan Gravenbercht pas in de 70ste minuut binnen de lijnen kwam. Gakpo en Jeremie Frimpong werden vroegtijdig naar de kant gehaald.

Liverpool wist vorige week het eerste competitieduel met Newcastle United ook niet te winnen (2-2). De ploeg heeft na twee speelronden dus al een achterstand van 4 punten op koploper Manchester City. Het wordt voor nieuwe coach Iraola nu dus zaak om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.