Topvoetbalster Beth Mead heeft een nieuwe stap in haar carrière aangekondigd. Ze tekent voor drie seizoenen bij Manchester City, waar ook haar vriendin Vivianne Miedema onder contract staat.

Dat maakt de Engelse topclub vrijdag bekend. Mead maakt de overstap van Arsenal, waar ze bijna tien jaar actief was. Daar speelde ze ook al samen met Miedema, van 2017 tot 2024. De Nederlandse aanvalster vertrok daarna naar City.

De topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen heeft sinds 2022 een relatie met Engelse Mead en de twee zijn nu dus weer op het veld herenigd. "Ik ben erg trots om hier te zijn", zegt aanvalster Mead via de officiële kanalen van haar nieuwe club.

'Nieuw hoofdstuk'

"City heeft vorig seizoen natuurlijk een fantastisch seizoen gehad en ik kijk ernaar uit om hier een nieuw hoofdstuk te beginnen." Manchester City veroverde afgelopen seizoen de dubbel in Engeland: na de landstitel werd eind mei ook de FA Cup gewonnen.

"Ik denk dat de speelwijze van City me heel goed ligt, en ik heb het gevoel dat ik daardoor het beste uit mijn spel kan halen”, vertelt ze. "Ik denk dat ik er goed bij pas, het team kan helpen en een nieuwe dynamiek kan brengen. Het was geen moeilijke keuze voor mij."

Moeilijke periode

Miedema ging onlangs nog door een moeilijke periode, waardoor ook haar vriendin even niet op de training van Arsenal verscheen. De moeder van de Oranje Leeuwin verkeerde namelijk in kritieke toestand. Ze wordt behandeld voor lymfeklierkanker en reageerde niet goed op een chemokuur. Daardoor lag ze zelfs een tijdje in coma. "Wonder boven wonder werd ze weer wakker", deelde Miedema begin mei op Instagram.

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