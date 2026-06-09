Topvoetbalster Vivianne Miedema (29) heeft via haar club Manchester City een statement uit laten gaan. Daarin staat dat de aanvaller onder het mes is geweest. Miedema onderging een knie-operatie.

De operatie is volgens Manchester City succesvol verlopen. Ze richt zich op het herstel op weg naar het nieuwe seizoen.

"Miedema zal nu in nauwe samenwerking met de medische staf van de club deze zomer gaan werken aan haar revalidatie, met als doel dat ze in de voorbereiding van het nieuwe seizoen kan terugkeren in de selectie", aldus de club via X.

Knieblessure

De 29-jarige aanvalster miste eerder het WK van 2023 door een zware knieblessure. Bondscoach Arjan Veurink meldde vorige week dat Miedema wegens "een combinatie van factoren", fysiek en in haar privésituatie, niet aanwezig was bij Oranje in de laatste twee wedstrijden van de WK-kwalificatie.

Manchester City Women had een succesvol seizoen. Het won de FA Cup en de competitie Women's Super League. City schrijft: "Miedema was cruciaal bij het succes van vorig seizoen, met 14 doelpunten en vijf assists in alle competities, waaronder de beslissende treffer in de 4-0 FA Cup-finale tegen Brighton & Hove Albion. Na een succesvolle operatie hoopt de topscorer aller tijden van de WSL en Nederland snel terug te keren in de aanloop naar het seizoen 2026/27. Iedereen bij City kijkt ernaar uit om Viv weer op het veld te zien en wenst haar alle goeds toe met haar herstel."

Moeder van Miedema

Miedema heeft een moeilijke tijd in haar privéleven achter de rug. Ze werd enkele weken geleden opgeschrikt door nieuws over haar moeder. Zij heeft lymfeklierkanker en kwam op de intensive care te liggen omdat haar lichaam verkeerd reageerde op de chemokuur.

"Zo slecht dat ze negen dagen in coma heeft gelegen. Drie tot vier weken lang was het fiftyfifty of ze er doorheen zou komen. Ze ligt nu op medium care, wat inhoudt dat ze nog steeds veel verzorging nodig heeft. Ze gaat heel kleine stapjes vooruit, maar er zijn nog steeds veel vraagtekens", zei de topvoetbalster daar in aanloop naar de FA Cup-finale over.

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