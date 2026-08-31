Voetballer Malick Yalcouye (20) maakte afgelopen weekend zijn eerste goal voor Brighton, waarna volgers van de Premier League vooral inzoomden op zijn uiterlijk. Want is de in Mali geboren en voor Ivoorkust uitkomende middenvelder wel echt 20 jaar oud?

Groot is Yalcouye niet met zijn 1,69 meter, maar wel heeft hij door zijn haaruitval een wat ouder lijkend hoofd. Er gaat al lang een theorie rond over Afrikaanse spelers, dat hun ouders of zaakwaarnemers zeggen dat ze jonger zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Dat doen ze in de hoop nog als jong talent te worden gezien en daardoor een kans te krijgen. Soms wordt er gesjoemeld met geboorte-aktes en voor clubs is het lastig die documenten te controleren, want in sommige Afrikaanse landen zijn die wat minder strak centraal vastgelegd.

Académie MimoSifcom

Op social media gonsde het daarom na zijn treffer tegen Chelsea (dat wel won met 4-3) van de geruchten: is Yalcouye wellicht ouder dan 20 jaar? De Ivoriaanse vereniging ASEC Mimosas greep zaterdag in en liet in een post op social media zien dat Yalcouye in een team zat met leeftijdsgenoten als Bazoumana Touré (nu Newcastle), Oumar Diakité (Reims) en Karim Konaté (RB Salzburg). Tussen 2018 en 2023 werd Yalcoue klaargestoomd op de jeugdacademie Académie MimoSifcom.

Alopecia

Volgens Tribuna.com lijdt de middenvelder aan de aandoening chronische alopecia, oftewel haaruitval. GhanaWeb voegt toe: "Foto's van Yalcouye van toen hij nog jonger was, tonen zijn ervaringen met haaruitval aan. Ook wijzen die beelden uit dat hij als tiener al kampte met haaruitval. De aandoening trad al op lang voordat hij profvoetballer in Europa werd."

ASEC Mimosas hoopt dat de discussie over zijn leeftijd en uiterlijk hierbij verstomt. De jeugdacademie schrijft: "Tegenwoordig speelt Malick op het hoogste niveau van het Engelse voetbal en heeft hij net zijn eerste Premier League-doelpunt voor Brighton gescoord. Laten we dus de zinloze controverses en ongezonde debatten achter ons laten. De beelden, de archieven en Malicks carrière spreken voor zich en vertellen meer dan welke speculatie dan ook."

Praten

De speler zelf hoopt uiteraard ook dat de focus op zijn spel komt te liggen. "Het doet wel wat me", zegt hij. "Het gaat al jaren zo. Ik wil er liever niet over praten. Maar het moet nu wel, want anderen doen dat ook."