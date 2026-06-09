Real Madrid deed vorige week erg mysterieus door aan te kondigen een bod van liefst 150 miljoen euro te gaan doen. Een naam werd niet genoemd, maar dinsdag maakte de club zelf duidelijk dat het bedrag aan Julian Alvarez uitgegeven zou moeten worden. Atletico Madrid, stadsgenoot en rivaal, lachte Real vierkant uit na het officiële bod op hun Argentijnse spits.

Real Madrid is aan een grote reorganisatie bezig. Denzel Dumfries (Inter) en Ibrahima Konaté (Liverpool) zijn de eerste versterkingen voor 'De Koninklijke', die afgelopen seizoen naast alle prijzen greep. Toptrainer José Mourinho keert hoogstwaarschijnlijk terug op het oude nest om Real weer naar de top te brengen. Alvaraz moet het toptarget worden deze transferzomer, maar met het al torenhoge bedrag van 150 miljoen euro komt Real niet eens in de buurt van de afkoopsom van de Argentijn.

De 26-jarige Alvarez staat nog tot en met 2030 onder contract in het Wanda Metropolitano en in zijn contract staat een duizelingwekkend bedrag van 500 miljoen euro als afkoopsom. Hoewel de net herkozen president Florentino Perez de fans beloofd heeft te stunten op de transfermarkt, krijgt hij voorlopig alleen een schaterlach terug van Atletico. Real Madrid communiceert het politiek, door te stellen dat Atletico 'na het bestuderen van het bod haar dankbaarheid heeft uitgesproken, maar het bod heeft geweigerd'.

Official Announcement. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 9, 2026

'We zijn jullie niet dankbaar'

De club van Diego Simeone reageert er echter op geheel eigen wijze op. In vijf punten somt het op wat het bod teweeg heeft gebracht op de burelen. 'Om misverstanden te verkomen: we zijn jullie niet dankbaar. We kijken naar geen enkel bod op Julian. Aangezien jullie een goede relatie hebben met jullie nieuwe president, kijk eens of jullie kunnen stoppen met het stelen van spelers uit onze jeugdopleiding. Heel erg bedankt. Jullie hebben ons nog harder laten lachen dan FC Barcelona.'

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Alvarez is momenteel met Argentinië op het WK voetbal. Hij speelt met de regerend wereldkampioen in de groepsfase tegen Algerije, Jordanië en Oostenrijk. Alvarez (26) speelt sinds 2024 voor Atletico, na zijn transfer voor 75 miljoen euro van Manchester City naar de Spaanse hoofdstad. Zijn cijfers zijn indrukwekkend: 49 goals en 17 assists in 106 duels.

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