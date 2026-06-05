De Spaanse voetbalwereld bereidt zich voor op het WK, maar is inmiddels ook in de ban van een speech rondom Real Madrid-president Florentino Perez. Hij kondigde donderdagavond de komst van drie nieuwe aanwinsten aan en beloofde nog een vierde van meer dan 150 miljoen euro.

De speech van Perez werd donderdag gegeven rondom de presidentsverkiezingen bij Real Madrid. Daarvoor is naast de huidige president Perez ook Enrique Riquelme in beeld. Ook hij hield een speech om de stemmers te overtuigen. Daarin beloofde Riquelme dat hij Manchester City-middenvelder Rodri en spits Erling Haaland naar Madrid zou halen. Die uitspraak was tegen het zere been van de Engelse club. Zij dreigen nu met juridische stappen tegen Riquelme na deze uitspraak over de spelers.

💥 VA CON TODO RIQUELME



Firmado ante notario que si incumple sus promesas (de FICHAJES y sobre la PROPIEDAD del CLUB) pagará el 100% de la CUOTA de los SOCIOS



"HAALAND tiene una cláusula en su contrato y la voluntad de jugar en el REAL MADRID. Si gano, ÉL y RODRI JUGARÁN AQUÍ" https://t.co/sBrIjK36cV pic.twitter.com/TZMfpfjCTm — Madrid Sports (@MadridSports_) June 3, 2026

Speech Florentino Perez

Perez pakte het anders aan. De huidige president van Real Madrid hoopt herkozen te worden en gaf ook een vlammende speech. Daarin kondigde hij allereerst drie nieuwe aanwinsten aan voor de club. Allereerst Denzel Dumfries. De Nederlander rondde onlangs zijn medische keuring af en zal voor twintig miljoen euro overkomen van Internazionale. Naast de komst van Dumfries bevestigde Perez ook de transfer van Ibrahima Konaté. De Franse verdediger komt transfervrij over van Liverpool.

Tot slot liet Perez ook weten dat José Mourinho komend seizoen de trainer van Real Madrid is. De komst van de Portugees hing al langer in de lucht, maar de president bevestigde dat hij een tweede termijn de club zal gaan coachen. Real zal voor zijn komst wel een transfersom van meerdere miljoenen over moeten maken aan Benfica. Echter deed Perez nog een vierde aankondiging en daarvan is Spanje nu in de ban. Real Madrid gaat volgens de president een speler van 150 miljoen euro naar Madrid halen.

Mysterieuze aanwinst

Die aanwinst zal de duurste speler ooit worden van Real Madrid. Dat is op dit moment nog Jude Bellingham met 127 miljoen euro, maar daar gaat de nieuwe aanwinst dus ruim overheen. Wie het gaat worden, maakt Perez nog niet bekend. Wel laat hij weten dat het niet Haaland, Harry Kane of Jeremy Doku wordt. Ook vertelt Perez dat de nieuwe aanwinst niet uit de Premier League komt. Online worden de namen van Kvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern München) en Vitinha (Paris Saint-Germain) genoemd. De fans lijken in ieder geval nog even te moeten wachten tot de aankondiging.

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