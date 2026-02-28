Liverpool heeft zaterdag gedaan wat het moest doen. De ploeg van Arne Slot rekende thuis af met West Ham United. Voor rust werd er al afstand genomen van de Londenaren, dus zelfs de twee tegengoals in het tweede bedrijf hadden geen invloed. Het werd maar liefst 5-2.

Na vijf minuten spelen kon Anfield al juichen. Hugo Ekitiké was de doelpuntenmaker en dit was de opmaat voor een sterke partij van de Fransman. Hij scoorde eenmaal en gaf twee assists. Eentje daarvan was op Cody Gakpo, die na rust de 4-1 voor zijn rekening nam.

Hij was echter niet de eerste Nederlander die het net vond. Virgil van Dijk scoorde namelijk de 2-0. Dat was zijn derde doelpunt in zijn laatste zes Premier League-wedstrijden.

Goed nieuws

Er was meer goed nieuws voor Arne Slot, want hij kon weer beschikken over Jeremie Frimpong. De rappe rechtsback raakte eerder dit jaar geblesseerd en stond daardoor bijna een maand aan de kant. Tegen West Ham viel hij in en was hij gelijk belangrijk bij de 5-2. Dit was uiteindelijk een eigen doelpunt van Axel Diassi.

Goede zaken

Door de zege doet Liverpool goede zaken bovenin de Premier League. The Reds blijven meedoen om de top vier van de Engelse competitie. Deze plekken geven aan het einde van de rit recht op plaatsing voor de Champions League. Vrijdagavond zag Slot hoe concurrent Aston Villa punten verspeelde door uit te verliezen van rode lantaarndrager Wolverhampton Wanderers. Dit duel eindigde in 2-0.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.