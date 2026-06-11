Donald Trump zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn bij de openingswedstrijd van de Verenigde Staten op het WK voetbal. Amerika begint vrijdag 13 juni om 03.00 uur Nederlandse tijd tegen Paraguay in het Los Angeles Stadium in Inglewood, Californië. Maar zonder Trump in het stadion.

Hoewel het Witte Huis de aanwezigheid of afwezigheid van de Amerikaanse president bij de openingswedstrijd in Los Angeles nog niet publiekelijk heeft bevestigd, hebben vier bronnen dicht bij de organisatie van het toernooi aangegeven niet te verwachten dat Trump de wedstrijd zal bijwonen. Ze benadrukken echter dat zijn plannen altijd op het laatste moment kunnen wijzigen.

Minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio leidt vrijdag de delegatie van de Amerikaanse regering bij de openingswedstrijd van het Amerikaanse voetbalteam op het WK tegen Paraguay. Dat heeft zijn ministerie bekendgemaakt. Rubio wordt bij de wedstrijd in Los Angeles vergezeld door minister van Transport Sean Duffy en het hoofd van Binnenlandse Veiligheid, Markwayne Mullin.

Vladimir Poetin

Op de laatste drie WK's waren de staatshoofden van het organiserende land telkens wel gewoon aanwezig tijdens de eerste wedstrijd van hun land. Zelfs Vladimir Poetin was erbij toen Rusland in 2018 het WK opende. In Trumps agenda staat dat hij aanwezig is in Washington D.C. voor de voorbereidingen van een UFC-evenement dat komend weekend plaatsvindt.

Veel sportbezoekjes

Sinds zijn terugkeer in het Witte Huis is Trump een vaste gast op spraakmakende sportevenementen, zoals wedstrijd 3 van de NBA-finales in Madison Square Garden, New York, waar hij door het publiek werd uitgejouwd. Op zijn lijst van sportbezoekjes prijken ook de Super Bowl in New Orleans, UFC-gevechten in Miami en New Jersey, de Daytona 500, de NCAA-worstelkampioenschappen in Philadelphia, de FIFA Club World Cup-finale in het MetLife Stadium en de mannenfinale van de US Open tennis.

Trump belooft naar WK te gaan

Opvallend is de sterke band die Trump heeft opgebouwd met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Trump ontving zelfs de FIFA Vredesprijs tijdens de WK-loting in december. De president zei woensdag dat hij van plan is het WK bij te wonen, maar specificeerde niet welke wedstrijd of wedstrijden. Naar verwachting reikt Trump de trofee uit aan het winnende team na de finale op 19 juli.

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