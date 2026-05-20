Het leven van een voetballer lijkt vanaf de buitenkant vaak om van te dromen, maar de praktijk is weerbarstiger. Dat weet ook een voormalig topvoetballer van Real Madrid. Een bekende Braziliaan die jarenlang voor de club speelde, onthult dat hij kampte met een zware alcoholverslaving. Dat begon al op zijn dertiende.

Het gaat om Cicinho, een inmiddels 45-jarige oud-speler van onder meer Real Madrid, AS Roma en de Braziliaanse nationale ploeg. Hij dronk op zijn dertiende voor het eerst een biertje met vrienden, maar aan Gazzetta dello Sport onthult hij dat het alcoholgebruik tijdens al snel en vooral tijdens zijn profloopbaan steeds erger werd.

Als tiener dronk hij al volop, maar later in zijn carrière maakte hij het nog veel gekker. "Hoe ouder ik werd en hoe meer ik verdiende, hoe meer ik dronk", zo vertelt hij. "In Rome vestigde ik een persoonlijk record: 70 biertjes, 15 caipirinha's (een Braziliaanse cocktail, red.) en twee pakjes sigaretten op één dag," onthult hij. Het ging naar eigen zeggen zelfs zo ver dat hij dronken 25 tatoeages liet zetten, omdat hij bang was voor naalden en de pijn niet wilde voelen.

Na één seizoen bij Real Madrid (2006/2007) kwam hij een aantal jaar uit voor AS Roma. In die periode verloor hij zich in een leven vol feest en drank tot in het midden van de nacht. Daar kon hij overigens wel mee omgaan. "Ik stond om acht uur op en ging gewoon naar de training." Overigens feestte hij in Madrid ook al alsof zijn leven er vanaf hing. "Ik kocht auto's, kleding en organiseerde feestjes thuis. Ik ging bijna nooit uit, want in Madrid waren overal paparazzi. Dus dronk ik gewoon in mijn eigen villa met vrienden."

Inmiddels ziet het leven van Cicinho er heel anders uit. Hij voetbal al jaren niet meer én is van zijn drankverslaving af. De man die 15 interlands voor Brazilië speelde is momenteel tv-commentator. Hij drinkt bovendien al 14 jaar niet meer én begon vorig jaar aan een loopbaan als evangelische pastoor. Daar heeft zijn vrouw een grote rol in gespeeld. "Mijn vrouw Marry nam me in Rome voor het eerst mee naar de kerk. Vandaag de dag leid ik kerkdiensten en vertel ik het verhaal van Jezus. Ik geloof diep in God."

