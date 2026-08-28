De Noorse koning Harald is vrijdag overleden. Bondscoach Ståle Solbakken van het Noorse voetbalelftal bewaart veel warme herinneringen aan hem. Na de uitschakeling van de ploeg op het WK brachten de spelers nog een bezoek aan hem. "Hij was niet bang om zijn emoties te tonen."

Het nationale team koestert de mooie momenten die ze deelden met de koning. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. "We werden er gisteren al een beetje op voorbereid. Het is treurig, maar we moeten hem herinneren om al het goeds dat hij heeft gedaan", zegt Solbakken tegen persbureau NTB.

"Ik heb de mazzel gehad dat ik hem de afgelopen jaren een paar keer heb ontmoet. Hij was altijd goed geïnformeerd en oprecht geïnteresseerd. Hij was een man in wie je enorm veel vertrouwen had, bij wie je je beschermd voelde", vertelt hij.

Tot tranen geroerd na WK

Noorwegen stond rond het WK op z'n kop door het succes van het nationale elftal. Het team met sterspeler Erling Haaland bereikte de kwartfinale. Bij thuiskomst kregen de voetballers een koninklijke ontvangst op het paleis. Harald was daarbij tot tranen geroerd.

"Dat was een heel mooi afsluitmoment voor ons na de ietwat zure nederlaag tegen Engeland. Al die jongens mochten hem gedag zeggen", herinnert Solbakken zich. "Hij troostte en prees ons tegelijk."

'Grootvader van Noorwegen'

De bondscoach omschrijft de sportliefhebbende koning als "grootvader van Noorwegen". "Iemand die niet bang was om emoties te tonen, maar die tegelijkertijd het hele volk door dik en dun steunde. Voor ons als vertegenwoordigers van de sport was dat van grote betekenis."

Erling Haaland

Ook Haaland liet zich horen. "Rust in vrede, koning Harald", meldde de superspits van Manchester City en het Noorse elftal. Zijn bericht was razendsnel goed voor 600.000 likes. Onder meer schaatsers Peder Kongshaug en Martine Ripsrud deelden er een uit.