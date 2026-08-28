'Xavi Hernández als bondscoach is een schoffering voor alle Nederlandse trainers', luidt de stelling van Sportnieuws.nl voor Ron Jans. Daar kan de inmiddels gepensioneerde voetbaltrainer zich niet in vinden, ondanks dat hij óók liever een Nederlandse bondscoach had gezien. "De KNVB heeft dat echt wel geprobeerd", stelt Jans, die zelf ook wel eens genoemd werd als opvolger van Ronald Koeman.

Oranje moest na het teleurstellende WK voetbal met Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe bondscoach. Na een maandenlange zoektocht zijn Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen, met ondersteuning van Clarence Seedorf, uitgekomen bij Xavi. Dat vindt Jans zeker geen schande. "De KNVB heeft echt wel geprobeerd een Nederlandse coach aan te stellen, maar dat is helaas niet gelukt", zegt Jans in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Voorkeur voor Nederlander

Als bestuurslid van het CBV (Coaches Betaald Voetbal) zette Jans zich liefst zes jaar in voor gediplomeerde trainers in Nederland. "Ik zou óók een voorkeur hebben voor een Nederlander", erkent de oud-trainer van onder meer FC Groningen, FC Twente en FC Utrecht. "Maar als er dan eenmaal een buitenlander is aangesteld, dan geef ik hem ook gewoon de kans. Xaxi is het nu natuurlijk ook geworden omdat een aantal anderen niet beschikbaar waren", doelt Jans op namen als Arne Slot en Pep Guardiola.

Jans als bondscoach?

In voetbalminnend Nederland werd ook geregeld de naam van peoplemanager Jans genoemd. De trainer ging afgelopen zomer met pensioen. Host Robert Maaskant vraagt zich af of hij voor het Nederlands elftal een uitzondering zou maken. "Het is nooit echt serieus geweest", benadrukt Jans. "We zullen nooit weten of ik het zou doen. Ik heb écht geen idee."

"En hypothetisch gezien?", vraagt Maaskant toch nog even door. "Daar hou ik niet van. Maar als jij Nigel de Jong was geweest, dan had ik gezegd: oeh, daar wil ik even over nadenken. Maar ik ben nu een ex-trainer en gepensioneerd”, lacht Jans. "Ik ga echt niet zomaar weer overal aan de slag. Normaal gesproken is mijn trainerscarrière over. Er zijn bovendien genoeg mensen met een beter cv om het hoogste ambt als Nederlandse trainer in te vullen. Maar het was natuurlijk wel een uitdaging geweest om mijn ideeën daarop los te laten", besluit Jans.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat oud-voetbaltrainer Robert Maaskant uitgebreid in gesprek met Ron Jans. De voormalig trainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht blikt terug op zijn lange trainerscarrière en vertelt waarom hij besloot te stoppen.

Ook spreekt Jans openhartig over zijn veelbesproken vertrek bij FC Cincinnati, de historische bekerwinst met PEC Zwolle en zijn periode bij Heerenveen. Daarnaast komen Xavi als bondscoach, Vandaag Inside, de invloed van data en zijn samenwerking met spelers als Luis Suárez uitgebreid aan bod.