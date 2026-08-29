Cody Gakpo staat aan de vooravond van een transfer. Tottenham Hotspur zat lang achter de buitenspeler aan, maar een andere Engelse club trekt aan het langste eind.

Gakpo stond zaterdagmiddag nog 'gewoon' in de basis bij Liverpool. Tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen op Anfield was Newcastle United te tegenstander. Ondanks een assist van de Nederlander werd er niet gewonnen door de thuisploeg.

Transfer

Daarmee lijkt Gakpo zijn laatste wedstrijd in het shirt van Liverpool te hebben gespeeld. Nadat de hele zomer een overstap naar Tottenham in de pijpleiding zat, is het Manchester City dat doorpakt in de stijd om de Nederlandse linksbuiten. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is de club al persoonlijk akkoord met Gakpo.

De Italiaan meldt verder dat Liverpool Gakpo pas laat gaan wanneer er een vervanger op Anfield is. Bradley Barcola lijkt op weg te zijn naar de Premier League en dan zou Gakpo zijn overstap kunnen maken. Daarmee is naar verluidt zo'n 99 miljoen euro gemoeid.

🚨🔵⚪️ Manchester City are set to bid for £85m package to sign Cody Gakpo after the agreement with player’s camp.#MCFC stepping up efforts to get the deal done as exclusively revealed tonight. 🇳🇱



City wait for Liverpool to approve sale when they find replacement. pic.twitter.com/k8dYQV8Dvd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

In de zomer van 2023 maakte Gakpo de overstap van PSV naar Liverpool. In Engeland won hij onder Arne Slot de Premier League.

Bewogen zomer

Voor Gakpo komt er met zijn aanstaande transfer een einde aan een bewogen zomer. Hij speelde met Oranje op het WK in de Verenigde Staten, maar vooral het nieuws uit het privéleven van de voetballer sloeg in als een bom tijdens het toernooi.

Gakpo en zijn vriendin Noa van der Bij waren in verwachting van hun tweede kindje. Tijdens het WK werd bekend dat het kindje tijdens de zwangerschap was overleden.