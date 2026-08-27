Topvoetbalster Esther González heeft opvallend gedrag vertoond op sociale media. De Spaanse international maakte onlangs een transfer naar Al Qadsiah in Saoedi-Arabië. Vervolgens verwijderde ze al haar foto's met haar vrouw en kind van Instagram. Dat roept veel vragen op.

De 33-jarige aanvalster speelde sinds 2023 bij Gotham FC in de Verenigde Staten. Deze week maakte ze de overstap naar Al Qadsiah in Saoedi-Arabië. Na haar presentatie bij de club werd er iets opvallends opgemerkt door haar volgers.

'Teleurgesteld'

Op het Instagram-account van González, die in 53 interlands liefst 37 keer scoorde voor Spanje en in 2023 wereldkampioen werd, zijn namelijk geen foto's meer te vinden waar haar vrouw en zoontje op te zien zijn. Dat roept veel vragen op bij fans. In de reacties op de aankondigingsvideo van Al Qadsiah worden veel opmerkingen gemaakt over de verwijderde foto's. "Ik ben zo teleurgesteld", schrijft iemand bijvoorbeeld. "Hartverscheurend."

González en haar partner Estefanía Cruz werden begin dit jaar voor het eerst ouders. In januari deelde ze op Instagram een foto om dat heugelijke nieuws te delen met de wereld. Ook dat bericht is weggehaald.

De actie leidt tot veel kritiek vanuit de LHBTIQ+-community. In Saoedi-Arabië is een relatie met iemand van hetzelfde geslacht volgens de wet niet strafbaar, meldt Amnesty International. Maar dat is het wel volgens de sharia, die de basis vormt van het Saoedische rechtsstelsel.

Tijjani Reijnders

Oranje-international Tijjani Reijnders maakte vorige week de overstap naar dezelfde club. Zijn vader Martin lichtte de keuze voor Al Qadsiah toe. De ploeg heeft als doelstelling om de grootste van Azië te worden.

Martin sprak ook over vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. "Het viel ons wel op dat Al-Qadsiah ook een vrouwenvoetbalelftal heeft. En op het vliegveld bij de douane was een vrouw de baas en voerden mannen uit", zei hij tegen het AD. "Ook wij hadden vooroordelen, je hoort, ziet en leest in de media over onderdrukking, mensenrechtenschendingen en oorlogsdreiging. Maar het is niet dat we mensen angstig over straat zien lopen. De eerste indruk is anders dan gedacht.’’