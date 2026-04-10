De assistent-bondscoach van het Poolse voetbalelftal is overleden, meldt de Poolse voetbalbond PZPN. Jacek Magiera werd 49 jaar. Na een reanimatie is hij overleden in het ziekenhuis.

Magiera zakte volgens Radio Wroclaw vrijdagochtend in elkaar tijdens een looptraining. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en naar het militaire ziekenhuis in Wrocław gebracht, waar hij kort daarna overleed.

Magiera voetbalde tussen 1997 en 2006 voor Legia Warschau en won in die periode twee keer de landstitel. Hij speelde ook voor de nationale jeugdteams van Polen. In 1993 won hij het EK onder 16. Sinds juli was hij werkzaam als assistent van bondscoach Jan Urban. Hij was eerder ook trainer van de clubs Legia Warsaw, Zagłębie Sosnowiec and Śląsk Wrocław.

Polen, met sterspits Robert Lewandowski, verloor vorige week in de finale van de play-offs met 3-2 van Zweden en ontbreekt daardoor komende zomer op het WK.

Emotionele berichten

De spits van FC Barcelona deelt een emotioneel bericht op X. "Coach, zo had het niet mogen zijn... Mijn medeleven aan de familie en naasten", schrijft Lewandowski bij een foto van hemzelf en Magiera.

Trenerze, nie tak miało być…



— Robert Lewandowski (@lewy_official) April 10, 2026

Ook de Poolse voetbalbond deelt een bericht. "De Poolse voetbalbond (PZPN) heeft met diepe droefheid en groot spijt kennisgenomen van het overlijden van Jacek Magiera, de tweede bondscoach van het Poolse nationale team. De PZPN betuigt haar oprechte medeleven aan de familie, vrienden en dierbaren van Jacek Magiera. Wij vragen u tevens om de privacy en rust van uw dierbaren te respecteren in deze zeer moeilijke tijd."

Zijn oude clubs delen een eerbetoon aan de coach. "Met groot verdriet en spijt hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Jacek Magiera, voormalig speler en trainer van Legia Warschau, die gedurende 20 jaar met toewijding en passie heeft bijgedragen aan de geschiedenis van onze club. Hij zal voor altijd herinnerd worden als een man vol toewijding en passie voor voetbal", schrijft de club op Facebook. "Wij betuigen ons oprechte medeleven aan zijn familie, dierbaren en alle nabestaanden."