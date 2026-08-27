De UEFA bereidt strafrechtelijke procedures voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De aanleiding hiervoor is het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat blijkt uit een document dat de UEFA aan het ANP heeft gestuurd.

De UEFA heeft een Amerikaanse federale rechtbank toestemming gevraagd om getuigenverklaringen en documenten te verkrijgen van FIFA-vestigingen in de staat Florida. Deze zijn bedoeld om een geplande strafklacht in Zwitserland tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino in te dienen.

In een verzoekschrift stelt de UEFA dat er strafrechtelijke stappen worden overwogen tegen Infantino vanwege het geschrapte plan.

Eerder deze week kwam er nog naar buiten dat de UEFA een boycot introk. De Europese voetbalbond dreigde niet mee te doen aan alle toekomstige FIFA-toernooien, maar kwam daar op terug. Vanuit Europa wordt het nu dus over een andere boeg gegooid.

De UEFA haalde eerder in een open brief samen met de voetbalbonden van Azië (AFC) en Noord- en Midden-Amerika (CONCACAF) hard uit naar Infantino. Meerdere individuele aangesloten bonden zegden ook al het vertrouwen in de voorzitter op.

De drie voetbalfederaties zouden overwegen een motie van wantrouwen tegen Infantino in te dienen. Daarvoor is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres en de steun van 43 van de 211 bonden. De UEFA heeft 55 leden.

Nog geen tegenkandidaat

Er is nog altijd geen tegenkandidaat voor Infantino. Die kan zich tot 18 november melden. Infantino heeft steeds aangekondigd voor een herverkiezing te gaan tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in het Marokkaanse Rabat.