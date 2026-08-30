Inter Miami zat in een flinke dip en had welgeteld vijf officiële duels op rij niet weten te winnen. Bijna vanzelfsprekend was het Lionel Messi die er in de nacht van zaterdag op zondag voor zorgde dat die reeks werd doorbroken, met vier doelpunten en een assist in een ware voetbalshow.

Het werd een regelrechte afstraffing voor CF Montréal: 7-1. Casemiro opende de score met een kopbal uit een corner, waarna de bezoekers even langszij kwamen. Vanaf dat moment nam Messi de wedstrijd volledig over.

Vier keer trefzeker

Messi opende zijn persoonlijke rekening met een vrije trap die via een Canadees been met wat geluk binnenviel. Kort na rust volgde zijn tweede treffer, ditmaal na een fraaie solo waarbij hij meerdere tegenstanders passeerde. Even later was hij ook nog aangever bij de 4-1 van Luis Suárez, voordat hij zelf weer toesloeg met een schitterend stiftje. Het slotakkoord kwam eveneens op zijn naam, met opnieuw een rake vrije trap in blessuretijd.

Het was voor Messi pas de achtste keer in zijn indrukwekkende carrière dat hij vier keer of vaker scoorde in één wedstrijd. De vorige keer dat hem dat lukte, was alweer in februari 2020, destijds nog in het shirt van FC Barcelona tegen Eibar.

'Dat is wat het betekent om Messi in de ploeg te hebben'

Ploeggenoot Casemiro kon zijn bewondering na afloop niet onder stoelen of banken steken. "Dat is wat het betekent om Messi in de ploeg te hebben. We moeten van deze momenten genieten, want hij is en blijft een speler die geschiedenis schrijft." Ook interim-coach Guillermo Hoyos was onder de indruk van zijn sterspeler: "Er zijn geen woorden om deze schoonheid in het voetbal te beschrijven."

Alweer een nieuwe trainer

Voor Hoyos was het duel tegen Montréal meteen een van zijn laatste wedstrijden aan het roer. De Argentijn was tot vorig jaar april technisch directeur van Inter Miami, tot hij na het opstappen van Javier Mascherano tot interim-trainer werd gebombardeerd. Dankzij een sterke reeks resultaten in die periode maakte zijn aanstelling uiteindelijk plaats voor een permanent contract, maar inmiddels moet hij dus alweer plaatsmaken.

Miami stelde deze week Cristian "Kily" González aan als nieuwe hoofdtrainer, die het stokje overneemt zodra zijn werkvergunning rond is. González, een oud-ploeggenoot van Messi bij het Argentijnse nationale elftal, wordt daarmee al de vierde Argentijnse coach van de sterspeler in Miami, na Gerardo Martino, Mascherano en Hoyos.

Miami staat ondanks de zege nog altijd tweede in de Eastern Conference, ver achter koploper Nashville SC. Play-offvoetbal lijkt voor de ploeg van Messi echter nauwelijks in gevaar. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen Atlanta United, mogelijk alweer onder leiding van González.