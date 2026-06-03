Kijk niet raar op als je tijdens Nederland - Algerije ineens de naam Luca Zidane hoort. De zoon van voetballegende Zinedine Zidane is namelijk voor het eerst geselecteerd voor een WK en keept met een masker op zijn gezicht. Hij is een van de vele blikvangers in het elftal van het Noord-Afrikaanse land, maar zonder twijfel degene met de bekendste achternaam.

De 28-jarige Zidane had bijna de WK-selectie van Algerije niet gehaald. Eind april brak hij zijn kaak en kin na een heftige botsing in de slotfase van het duel Granada - Almeria in de Spaanse tweede divisie. Hij moest gewisseld worden en er werd gevreesd dat de grootste naam in de selectie zou ontbreken. Hij is echter net op tijd fit genoeg verklaard om mee te kunnen, op voorwaarde dat hij een masker draagt om zijn gezicht te beschermen.

Zoon van wereldberoemde Zinedine Zidane

Met zijn vaste rugnummer 23 is het de vraag of hij basiskeeper is op het WK en of er voor de uitzwaaiwedstrijd van Nederland risico's genomen worden. Toch zal hij blij zijn dat hij er überhaupt bij zit, voor zijn eerste WK ooit. Hij koos jaren geleden een andere weg dan zijn wereldberoemde vader. Zinedine Zidane won met Frankijk in 1998 het WK en groeide uit tot een van de beste spelers ooit. In 2006 was hij dichtbij een tweede wereldtitel, toen hij zich in de finale tegen Italië liet gaan en de befaamde kopstoot uitdeelde aan verdediger Marco Materazzi.

Toch besloot zoonlief om van nationaliteit te switchen. Dat was mogelijk omdat zijn opa en oma van vaders kant Algerijns zijn. Luca Zidane speelde wel in alle jeugdelftallen van Frankrijk, maar koos dus voor Algerije. Dat deed hij vooral om zijn eigen verhaal te kunnen schrijven en niet teveel vergeleken te worden met zijn vader. Het Noord-Afrikaanse land keert deze zomer na 12 jaar terug op het WK en zit in een groep met regerend wereldkampioen Argentinië, debutant Jordanië en Oostenrijk.

Bekende namen

Naast Zidane herbergt de selectie van Algerije nog tal van bekende namen. Riyad Mahrez is misschien wel de bekendste. Hij won met Leicester City verrassend de Premier League in 2015/2016 en deed het ook geweldig bij Manchester City. Vanuit Nederland kennen we Ramiz Zerrouki (FC Twente/Feyenoord) en Anis Hadj Moussa (Feyenoord). Ook Rami Bensebaïni (Borussia Dortmund) en Rayan Ait-Nouri (City) zijn Europese sterren geworden.

Nederland - Algerije begint om 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam.

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