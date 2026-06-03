De uitzwaaiwedstrijd van Oranje is volledig in mineur geëindigd na het 0-1 verlies tegen Algerije. De ploeg van Ronald Koeman kreeg kans op kans maar scoorde maar niet. In de slotfase kregen ze de deksel op de neus. Algerije scoorde en daarmee gaat Oranje met een dramatisch gevoel naar Amerika. Dit is Oranje op rapport.

Het meest memorabele moment van de wedstrijd was misschien nog wel de opkomst van de Oranje-spelers. De kinderen van spelers en staf liepen met de spelers het veld op en stalen de show. De spelers legden vervolgens een teleurstellende pot op de mat, waar er genoeg kansen waren. Die werden echter niet afgemaakt. Tot overmaat van ramp verloor Oranje ook nog eens. Dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken. Er blijkt zat werk aan de winkel voor het WK.

Bart Verbruggen 6

Heeft maar weinig te doen gehad in de eerste helft, waarin hij vooral een nat pak haalde. Werd in de rust gewisseld, Robin Roefs mocht zijn debuut maken.

Mats Wieffer 5,5

Had een dienende rol in het hele plan van Oranje. Hij rende van hot naar her en leverde de bal zo snel als hij kon weer in wanneer hij die aan de voet kreeg. Heel veel meer kan je misschien ook niet van hem verwachten.

Virgil van Dijk 6,5

Speelde maar een helft en dat zal alles te maken hebben met het zware seizoen dat hij heeft gehad. Daarbij zal hij bij het WK waarschijnlijk geen minuut meer missen als leider van het elftal. Vervulde die rol ook in dit duel meer dan prima.

Jan Paul van Hecke 5

Zeer ongelukkige wedstrijd voor Van Hecke. Het is voor Ronald Koeman te hopen dat Jurriën Timber straks fit is in Amerika. Voetballend heeft Van Hecke het toch heel moeilijk. Bij de grote kans van Algerije in de eerste helft werd hij te makkelijk van de bal gezet. Eerder verspeelde hij ook al de bal in de opbouw. Hij maakte simpelweg geen goede beurt.

Micky van de Ven 6

Voorkwam zo goed als zeker een doelpunt van Algerije in de eerste helft met een heldhaftige ingreep. Werkte verder het snot voor de ogen met zijn krachtige spel aan de linkerkant. Werd in de rust gewisseld door Koeman, hij kon zijn krachten sparen voor het WK.

Frenkie de Jong 7

Dirigeerde er weer op los vanaf zijn positie op het middenveld, maar stal vooral de show vóór de wedstrijd samen met zijn zoontje Miles. Hield zich in de eerste helft teveel bezig met de scheidsrechter. Hij kreeg in de tweede helft de band om de arm en maakte nog wat fraaie dribbels.

Ryan Gravenberch 6

Was enigszins onzichtbaar maar wel een belangrijke spil in het bepalen van het tempo in de aanval van Oranje. De hele ploeg moest vooral op de helft van Algerije spelen, daar speelde hij als doorgeefluik een belangrijke rol.

Tijjani Reijnders 6

Zag op ongelukkige wijze zijn goal afgekeurd worden, maar was wel veel aanwezig in het doelgebied. Hij was belangrijk in de bediening van Malen. Op de juiste momenten zakte hij in om de bal te krijgen om vervolgens Malen in de diepte aan te kunnen spelen. Zakte in de tweede helft een linie en bleef Malen in de diepte aanspelen.

Crysencio Summerville 6,5

Goed aandeel bij de afgekeurde goal van Tijjani Reijnders. Hij legde hem panklaar voor de middenvelder na een mooi balletje van Gakpo. Later gaf hij Malen dé kans om te scoren. Met zijn snelheid en goede voorzet kan hij een groot wapen zijn op de rechterflank. Gaf een prima visitekaartje af bij zijn debuut.

Donyell Malen 5

Malen heeft nog niet de scherpte die hij bij AS Roma wel heeft. Malen kreeg kans op kans in het duel met Algerije, zowel als spits als op de rechtsbuitenpositie, maar hij scoorde maar niet. Het waren kansen die hij bij Roma wel scoorde. Met dit optreden zal hij Koeman niet overtuigd hebben van zijn plaats in de spits.

Cody Gakpo 6,5

Gakpo was opnieuw heel gevaarlijk met zijn dribbels en schoten van afstand, zoals we van hem gewend zijn richting een eindtoernooi. Alleen ging er wel weinig op doel. Kreeg wel een dot van een kans in de eerste helft, maar de keeper bracht redding. Was ook belangrijk in de aanloop naar het afgekeurde doelpunt van Reijnders. Toch mag zijn inbreng meer zijn in Amerika.

Robin Roefs 5,5

Mocht zijn debuut voor Oranje maken. Normaliter is Ronald Koeman niet van de cadeautjes voor de derde doelman, wellicht wilde hij hem in actie zien om een keuze te maken achter Bart Verbruggen. Kreeg wel een doelpunt tegen.

Jorrel Hato - 5

Mocht een helft invallen en speelde een vrij anonieme tweede helft. Omdat het spel nu veel meer door het centrum ging, kwam hij weinig in het spel voor. Moest verder Anis Hadj Moussa van het scoren houden, dat lukte niet.

Nathan Aké - 5,5

Speelde met jonge gasten naast zich in de verdediging en had moeite dat goed te organiseren. Algerije was gevaarlijk in de counter en dat kwam omdat het niet helemaal goed stond achterin.

Justin Kluivert 6,5

Was dreigend op de nummer 10-positie en loerde op zijn kansen op een schot. Liep het snot voor de ogen om ruimtes te creëren waar Memphis en Malen in konden lopen. Dit is waarom Koeman hem graag gebruikte tegen Spanje in de Nations League.

Memphis Depay 6

Met Memphis in de spits hanteerde Oranje weer een totaal andere speelstijl. Dit lijkt er toch een die beter past tegen een tegenstander die zich ingraaft. Door zijn creativiteit kon hij met Gakpo en Kluivert korte combinaties maken en op die manier ruimte creëren voor de goal. Het eindeloze breien van de eerste helft was daarmee verdwenen.

Ronald Koeman 5

De bondscoach heeft nog een flinke kluif aan het Nederlands elftal startklaar te krijgen voor het WK. Tegen dit soort tegenstanders moet Oranje simpelweg meer laten zien dan dat ze nu hebben gedaan. Daar zal hij zijn hoofd nog flink over moeten buigen.

Marten de Roon - (niet genoeg minuten gespeeld)

Lutsharel Geertruida - (niet genoeg minuten gespeeld)

Quinten Timber - (niet genoeg minuten gespeeld)

Teun Koopmeiners - (niet genoeg minuten gespeeld)

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